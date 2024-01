Lezuhant egy mentőhelikopter, három ember meghalt

Lezuhant egy mentőhelikopter, amely egy betegszállítás után tért vissza a bázisra.

Az Air Evac Lifeteam közölte, hogy műveletirányító központ helyi idő szerint szombaton nagyjából éjfél előtt vesztette el a kapcsolatot a mentőhelikopterrel, amely épp a bázisra tartott vissza az oklahomai kórházból.

Egy csapatot azonnal ráállítottak a helikopter felkutatására, de már csak a roncsokat találták meg. A balesetben meghalt a helikopter három fős személyzete.

3 people killed in Air Evac Lifeteam helicopter crash near Hydro | Click on the image to read the full story https://t.co/6iu3Y0lCJ5

— koconews (@koconews) January 21, 2024