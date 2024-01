Lemondott a moldovai külügyminiszter

A moldovai külügy- és európai integrációs miniszter szerdai sajtótájékoztatóján, hogy lemond tisztségéről.

Nicu Popescu azzal indokolta meglepetést keltő döntését, hogy „szünetet kíván tartani” a többhónapos intenzív és sikeres munka után, amelynek lezárultával az Európai Tanács úgy döntött, hogy Moldova megkezdheti az európai uniós csatlakozási tárgyalásokat.

A miniszterelnök-helyettesi tisztségét is betöltő 42 éves politikus hozzátette: azért vonul vissza, hogy több időt tölthessen együtt a Franciaországban élő családjával, és hangsúlyozta, hogy „vegyes érzelmekkel távozik.”

Megígérte, hogy folytatni fogja politikai karrierjét, és „bármilyen pozíciót is töltsön be a jövőben, továbbra is támogatni fogja Maia Sandu elnöknőt”, aki az év végén indulni készül a második elnöki mandátumáért.

Kiemelte továbbá, hogy a december közepén meghozott uniós döntés eredményeként „Moldovát sikerült feltenni a szélesebb értelemben vett Európa térképére, ami két vagy három évvel ezelőtt még elérhetetlennek tűnt”.

A Románia és Ukrajna között fekvő, 2,6 millió lakosú, és az egykori Szovjetunió volt tagköztársaságaként is ismert Moldova 2022 június 23-án nyerte el az Európai Unió tagjelölti státusát,

majd 2023 december 14-én született meg a csatlakozási tárgyalások megkezdésének engedélyezéséről szóló uniós döntés. A leköszönő külügyminiszter a részvételével megtartott utolsó kormányülésen kollégái tapsától kísérve azt mondta: „büszkék lehetünk arra, hogy sikerült kivezetni Moldovát abból a korábbi sötét korszakából, amelyben a diplomácia még az oligarchák érdekeit szolgálta”.

Nicu Popescu utóda a 36 éves Mihai Popsoi lesz, aki szintén tagja a kormányzó Cselekvés és Szolidaritás Pártjának (PAS), és eddig a parlament alelnöke volt. Az európai ügyekért felelős miniszteri posztot az eddig államtitkárként dolgozó Cristina Gherasimov fogja betölteni.

Kiemelt kép: Nicu Popescu moldovai külügy- és európai integrációs miniszter sajtóértekezletet tart Chisinauban 2023. május 30-án. (Fotó: MTI/EPA/Dumitru Doru)