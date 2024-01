Trump triplázhat New Hampshire-ben

Annak ellenére, hogy Donald Trump jóval esélyesebbnek tűnik a New Hampshire-i előválasztáson, az első ismertté vált szavazati eredmény a republikánus politikus legerősebb kihívója, Nikki Haley totális győzelmét jelezte.

Csakhogy ez az eredményt az aprócska Dixville Notch településen jegyezték fel, ahol mindössze a hat választópolgár voksolt, ők mindannyian Haley-re adták le szavazólapjukat.

– számol be a National Post.

Az északkeleti parton, New England régióban fekvő, 1,4 milliós lélekszámú tagállamban a keddi republikánus előválasztáson egymástól igen nagy időbeli eltéréssel, reggel 6 órától tartottak nyitva a szavazóhelyiségek, melyek többsége helyi idő szerint este 7 órakor (magyar idő szerint szerda hajnali 1 órakor) zár. Néhány szavazóhelyiségben azonban este 8-ig fogadják a választókat.

