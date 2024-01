Szörnyű titkot rejtett hat éven át egy lakóautó, még a rendőrök sem láttak soha hasonlót

Január elején Robert Rea fia, a 29 éves John jelentette a Columbiana megyei seriff hivatalának, hogy 70 éves apja, aki az ohiói Salemben élt, elhunyt – számolt be a People.

Ohio Man Lived in RV with Dead Wife for 6 Years: ‘Never Seen Anything Like It’ https://t.co/5rbXZfKvMz

— People (@people) January 20, 2024