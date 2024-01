Tűzvész pusztított a szépművészeti múzeumban, több ezer műalkotás semmisült meg

Súlyos tűzvész pusztított el több ezer festményt egy szépművészeti múzeumban Grúzia Fekete-tenger menti szakadár régiójában, Abháziában – közölték vasárnap a helyi hatóságok.

Az abház fővárosban, Szuhumiban lévő épületben több mint 4000 XIX. és XX. századi alkotás kapott lángra szombat este.

„Ez helyrehozhatatlan kár számunkra” – mondta az Apsnypress abház hírügynökség szerint a Nemzeti Művészeti Galéria igazgatója, Szuram Szakanija.

A katasztrófavédelem szerint a tűz a tetőterületen ütött ki – az első megállapítások szerint ott egy elektromos kábel égett át.

„Az összes kép elégett”

– mondta Szakanija.

A nyilvánosságra hozott fotókon az látszott, hogy a városközpontban lévő épület lángokban áll. A megsemmisült művek között abház és külföldi művészek festményei is voltak. Többek között a külföldön is ismert abház művész, Alekszandr Csacsba-Szarvasidze (1867-1969) mintegy háromszáz festménye is megsemmisült.

Abházia régiója a nemzetközi jog szerint Grúziához tartozik, de régóta bizonyos fokú autonómiával rendelkezik. Jelenleg egy önjelölt független kormány irányítja, amelyet hivatalosan csak Oroszország és néhány más ország ismer el.

A festői tájairól ismert, saját nyelvvel és kultúrával rendelkező régió a Szovjetunió összeomlása után szakadt el Grúziától.

Az Oroszország és Grúzia között a dél-oszétiai szakadár régió miatt 2008 augusztusában kitört háború óta Moszkva mindkét területen katonákat állomásoztat.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt képünk illusztráció.