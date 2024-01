Egy hónappal a tragédia után, újra megnyílt a prágai Károly Egyetem bölcsészkarának kapuja

Újra megnyitja kapuit a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi kara, miután pontosan egy hónappal ezelőtt történt az intézményben tömegmészárlás. Azóta kiderült, hogy az elkövető már napokkal korábban végzett két emberrel. Az eset után több embert is őrizetbe vettek, akik azt állították, hasonló tömeggyilkosságokra készülnek.

A diákok és dolgozók egy hónap óta most mehettek be először a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának épületébe. Az intézmény kapujára azután került lakat, hogy egy 24 éves történelem szakos hallgató a független Cseh Köztársaság történetének legtöbb áldozatot követelő tömeggyilkosságát követte el az épületben.

A hallgatók és az oktatók most közösen emlékeztek a tragédiára.

„Tisztában vagyunk vele, hogy ma csak a nap egy részére nyitunk ki, de számunkra ez egy hatalmas lépés a gyógyulási folyamatban. Ez nagyon szimbolikus” – mondta tragédiára.

Eva Lehečková a Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja.

December 21-én David Kozák 14 embert lőtt le az épületben, 25 másikat pedig megsebesített.

A hatóságok hatalmas erőkkel vonultak ki a helyszínre. A jelentések szerint az elkövető először megadta magát, majd váratlanul felemelte a földről a puskáját, és fejbe lőtte magát.

Néhány nappal később előkerült a tömeggyilkos egyik levele, amelyben feltárta, hogy napokkal korábban agyonlőtt egy férfit és annak kéthónapos kislányát egy erdőben, a cseh fővárostól nem messze. David Kozák már a mészárlásra készülve gyakorolta a céllövészetet, amikor kiszemelte első áldozatait. Ezt a bűncselekményt főpróbának tekintette a mészárlás előtt. Bár az elkövető neve felmerült a nyomozás során.

A rendőrség egészen a tömeggyilkosságig nem tekintette komoly gyanúsítottnak.

A támadás után belső vizsgálat indult annak kiderítésére, hogy a hatóságok megfelelően kezelték-e helyzetet. Végül arra jutottak, hogy semmilyen hibát nem vétettek.

„A vizsgálat nem állapított meg semmiféle kötelesség-szegést a rendőrök cselekedeteiben. Magatartásuk összhangban volt a vonatkozó jogszabályokkal. A beavatkozásuk gyors és szakszerű volt” – mondta Michal Tikovský a cseh rendőrség Belső Ellenőrzési Hivatalának vezetője.

Ám itt még nem ért véget a felelősök keresése. Mint később kiderült,

az elkövetőnek nyolc lőfegyver volt a birtokában, és mindre volt engedélye

Csehországban a legliberálisabbak a fegyvertartási törvények az Európai Unióban, a tíz és félmilliós országban több mint egymillió legálisan tartott fegyver van magánkézben. A törvények pedig lehetővé teszik, hogy ezeket az utcán is magánál tartsa az ember.

Röviddel a tömegmészárlás után a kormány napirendre vette a fegyvertörvény módosítását.

A tervek szerint megkönnyítenék a rendőrök számára, hogy egy fegyvertulajdonostól elkobozzák a fegyverét. És a korábbinál jobban bevonnák az orvosokat, valamint a fegyver-szaküzletek vezetőit a fegyverviselésre alkalmatlan emberek kiszűrésébe.

Erre sokak szerint szükség is van. A rendőrség már több embert őrizetbe vett, akik a közösségi médiában arról beszéltek, hogy a prágaihoz hasonló támadásokra készülnek. Egy nőt például azért tartóztattak le, mert arról beszélt: sajnálja, hogy a tömeggyilkosság elkövetője beelőzte, hiszen ő is lövöldözni akart a Károly Egyetemen. Egy 14 éves fiút szintén kihallgattak, miután azzal fenyegetőzött, hogy ő is lövöldözni fog az iskolájában.

