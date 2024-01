Az áradások után újra a karneválra készülnek Rióban

Csaknem egy hétig tartó kényszerszünet után újrakezdődtek a riói karnevál próbái a hétvégén.

A szamba-iskoláknak kevesebb mint három hetük van, hogy tökéletesítsék az idei rutinjukat, amit majd a Szambadrómban, 85 ezer ember előtt mutatnak be. A felvonulások is február 9-én kezdődnek, és hamvazó-szerdáig tartanak. De már ma is rendeztek utcai mulatságokat szerte Rióban.

A brazil nagyvárosára a múlt hétvégén csapott le egy heves vihar. Csaknem 250 milliméternyi csapadékot zúdított a helyiek nyakába. A város egy része napokig vízben állt. Az ítéletidőben tucatnyian életüket vesztették, a város polgármestere pedig vészhelyzetet hirdetett.

Kiemelt kép forrása: M1