Komoly fennakadásokat okoz a tél: a hadsereget is bevetették a hóvihar miatt

Több európai országban is komoly fennakadásokat okoz a tél: Spanyolországban még a hadsereget is bevetették a hóviharba került autósok kimentésére. Horvátországban és Szlovéniában is sok baleset történt a csúszós utakon. Több térségben is a legmagasabb riasztást adták ki, a hatóságok mindenkit arra kérnek, ha tehetik, ne induljanak útnak.

Alig lehet látni az utat a folyamatos hóeséstől Bosznia-Hercegovina autópályáin. A balkáni országban komoly fennakadásokat okoz a hó és a fagy. Az ítéletidő miatt sok baleset történt – hangzott el az M1 Híradójában. Csak a szél mehet százzal Horvátországban a meteorológiai szolgálat a legmagasabb fokú, vörös riasztást adta ki a hóhelyzet miatt Isztriára, valamint a tengerpart északi részére. Sokfelé akadozik a tömegközlekedés. Zágráb környékén a buszok kevesebb mint tizede jár csak. A rendőrség több autópálya-szakaszt is lezárt, egyes utakról pedig átmenetileg kitiltották a tehergépkocsikat. Kapcsolódó tartalom Farkasordító hideg tombol, letarolta Európát a havazás és az ónos eső A sarkvidéki légáramlatok felelősek az ítéletidőért. Szlovénia nagy részén is havazik, a hatóságok arra kérnek mindenkit, ha tehetik, ne induljanak útnak. Helyenként csaknem 20 centiméternyi hó hullott. Az előrejelzés szerint több mint 100 kilométer per órás széllökések is lehetnek. Ausztriában is több helyen megbénult a közlekedés. Karintiában szünetel a vasúti forgalom, több útszakaszon pedig csak lépésben lehet haladni. A számos baleset miatt hosszú sorokba torlódtak fel a járművek. Kapcsolódó tartalom Óvatosan vezessenek, téliesek az útviszonyok az ország több részén Az Útinform tudatta azt is, hogy sok a megcsúszásos baleset, ezért arra kérik az autósokat, hogy a télies körülményeknek megfelelően, lassabban, óvatosabban vezessenek. Fotó: C. Serrano/Europa Press via Getty Images Spanyolországban is fennakadásokat okoz a hóesés. Péntek este csaknem 500 jármű rekedt az ország északkeleti részén egy több kilométeres dugóban. Országszerte több helyen mértek mínusz tíz fok alatti hőmérsékletet. Oroszországban is hóvihar tombol. Rengeteg kamion akadt el az autópályákon, miközben a látótávolság is rohamosan csökken. A meteorológiai szolgálat szerint a hétvégén tovább csökken a hőmérséklet. Kiemelt kép: Havat lapátoló helyi lakos 2024. január 20-án a spanyolországi Soria városában. A régióban várhatóan -14 Celsius-fokig süllyedhet a hőmérő higanyszála. (Fotó: C. Serrano/Europa Press/Getty Images)