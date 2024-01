Keserűre sikerült a férj reggeli turmixa, rejtett kamera leplezte le a feleség gonosz tervét

A 37 éves Sarah Scheffer összesen nyolc alkalommal készített gyöngyvirágos turmixot a férjének, mielőtt az a konyhába felszerelt rejtett kamerával még időben lebuktatta a Missouri állambeli Jefferson Cityben.

A rendőrség közleménye szerint a férj azután kezdett gyanakodni, hogy a furcsán keserű turmix elfogyasztása után minden alkalommal erős hasfájás és hasmenés kínozta, látása elhomályosult, fizikai aktivitása jelentősen lecsökkent.

A Missouri teacher has been charged with attempted murder after her husband told police he believed she was poisoning him for several weeks — and allegedly captured her adding a toxic plant to his smoothie — court records show. https://t.co/AJBvQBHgsa

