Rémülten ugrottak fel az utasok, amikor meglátták, mi rejtőzik a tárolóban

Kígyó okozott pánikot az AirAsia Bangkokból Phuketbe tartó járatán. A potyautast felszállás után vették észre az utasok az ülések feletti tárolóban.

A TikTok user, @wannabnailssalon, posted a video of a small snake on a plane heading from Bangkok to Phuket.

After passengers pointed out the snake, a flight attendant used a plastic bottle and a bag to catch it before landing.

The incident occurred on Thai AirAsia’s FD3015… pic.twitter.com/zgY2rOqfPf

— Thai Enquirer (@ThaiEnquirer) January 16, 2024