Szabad áthaladást biztosítanak a Vörös-tengeren a húszi lázadók azoknak a hajóknak, amelyeknek nincs izraeli, amerikai vagy brit kötődésük. A jemeni felkelők támadásai miatt azonban már lehetetlen biztonságosan áthajózni a térségen.

Hivatalos adatok szerint a világkereskedelem 12 százaléka a Vörös-tengeren keresztül zajlik. Az útvonal hiányában a hajóknak a Dél-afrikai Köztársasághoz tartozó Jóreménység foka felé kell kerülniük, ami körülbelül két héttel megnöveli útjuk időtartamát.

A jemeni partoknál horgonyzó, Galaxy Leader nevű konténerhajóval szelfizett egy 19 éves férfi, aki fel is szállhatott a húszi lázadók által novemberben elfoglalt brit járműre. A magát jemeni kalóznak tituláló fiatal több közösségi oldalon is megosztotta videóit, amelyeket azóta több mint 30 millióan láttak. A férfi most arra használja a népszerűségét, hogy a palesztinok mellett kampányoljon az interneten.

Kapcsolódó tartalom

„Természetesen Jemen be fog vonulni a történelembe. Igaz, hogy néhány arab ország nem állt Palesztina mellé, de remélhetőleg még egyszer átgondolják, és Palesztina mellé állnak. Minden ország, amelyik nem állt Palesztina mellé, meg fogja bánni, amikor már túl késő lesz” – fogalmazott fenyegetően a jemeni férfi.

A vörös-tengeri hajózási útvonalakon a húszik légitámadásai veszélyt jelentenek a kereskedelmi járművekre. A síita mozgalom a támadásokkal azt akarja elérni, hogy állítsák le a Gázai övezetben zajló izraeli hadműveleteket. Ezért elsősorban az izraeli zászló alatt hajózó, illetve a zsidó államba tartó vagy onnan induló hajókra mérnek csapásokat. Egyik vezetőjük azonban pénteken leszögezte, hogy például a kínai és az orosz teherszállítókat nem támadják, mert azok nem állnak kapcsolatban Izraellel.

Kapcsolódó tartalom

A jemeni szélsőségesek szándékosan célba veszik az amerikai és brit felségjelzésű hajókat is, amióta a két ország légitámadásokat indított a lázadók állásai ellen.

„Fegyveres erőink célzott támadást hajtottak végre egy az Ádeni-öbölben tartózkodó amerikai hajó ellen. A rakétáink eltalálták a célpontot. Ez válaszlépés az angol és az amerikai csapásokra. Amennyiben ezek folytatódnak, úgy további megtorló akciókra számíthatnak” – figyelmeztetett a húszi lázadók szóvivője.

A támadás után az amerikai haderő a síita felkelők tucatnyi rakétáját semmisítette meg a térségben. A washingtoni védelmi tárca szerint önvédelemből indítják a támadásokat, mivel a húszik támadásai megbénítják a nemzetközi kereskedelmet.

„Nem akarunk regionális háborút látni. A húszik azok, akik továbbra is cirkálórakétákat lőnek ki ártatlan tengerészekre, kereskedelmi hajókra, amelyek éppen áthaladnak egy olyan területen, ahol a világkereskedelem 15 százaléka zajlik” – fogalmazott a Pentagon helyettes sajtótitkára, aki kijelentette: Amerika nem gondolja, hogy háborúban állna.

Joe Biden amerikai elnök csütörtökön elismerte: a húszikra mért támadások eddig nem voltak elég sikeresek és nem szüntették meg a nemzetközi hajózást fenyegető veszélyt, ezért az amerikai akciók folytatódni fognak.

Közben több ezer tüntető vonult utcára Jemen fővárosában, Szanaában, hogy a húszikat támogassák, miután az Egyesült Államok úgy döntött: ismét felveszi az Irán által támogatott jemeni lázadókat a terrorszervezetek listájára.