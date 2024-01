Keményebb eszközökhöz nyúlnak a román gazdák, Berlinben már kamionok sorakoznak – Európa-szerte folytatódnak a tüntetések

Elzárták a kamionok elől az ukrán-román határátkelőt Halminál a gazdák, így próbálják megakadályozni azt, hogy az ukrán gabonát szállító kamionok eljussanak Romániába. A román termelők számos követelést megfogalmaztak, nemcsak az ukrán gabona kitiltását, hanem a hektáronkénti állami támogatás megemelését is el akarják érni. Közben Bukarest főpolgármestere engedélyt adott arra, hogy tüntetést rendezzenek a gazdák a román parlament előtt.

Állítsuk meg az ukrán gabonát…, nincs termelő, nincs élelem, nincs jövő – ezeket írták a molinókra a gazdák a román-ukrán határnál, Halminál. Volt, aki koszorút helyezett a traktorára, ezzel jelképezve a román mezőgazdaság halálát. A Szatmár és Máramaros megyei gazdák

munkagépeikkel akadályozták meg a kamionforgalmat, így tiltakoztak az olcsó, génmódosított ukrán gabona behozatala ellen.

„Lehetetlenné tette az életünket magyarán mondva. Nem jószántunkból jöttünk ki, tehát itt szeretnénk a gyerekeinket felnevelni és biztosítani jövőt, nem akarunk sehova menni koldustarisznyára, magyarán mondva” – magyarázta Lukács Gheorghe Radu, egy helyi gazdálkodó.

Az elmúlt napokban Bukarest környékén is felvonultak traktorokkal a gazdák. Csütörtökre pedig elérték, hogy Bukarest főpolgármestere engedélyezzen számukra egy nagyszabású tüntetést, amit vasárnap, hétfőn és kedden tarthatnak meg a parlament előtti Alkotmány-téren.

A román gazdák nemcsak az ukrán gabona kitiltását követelik, el akarják érni a hektáronkénti állami támogatás megemelését, az aszály okozta veszteségek állami kompenzálását, a gázolaj jövedéki adójának eltörlését, a jövedelemadó 50 százalékos csökkentését a mezőgazdasági dolgozóknak.

Mindezek mellett megtiltanák a földterületek eladását külföldiek számára.

Itt a román-ukrán határnál a tüntető gazdákhoz a szállítmányozási vállalatok is csatlakoztak, akik szintén egy sor követelést nyújtottak be a kormányhoz annak érdekében, hogy csökkentsék a gépjármű-felelősségbiztosítás díjait, és egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak más uniós országokhoz hasonlóan – számolt be az M1 romániai tudósítja.

Másfél hete tüntetnek a gazdák Németországban

Berlinben, a Brandenburgi kapunál csütörtökön már nem traktorok, hanem kamionok sorakoztak egymás után. A tüntetők váltják egymást, hogy addig maradhassanak, amíg a céljaikat el nem érik. A Bundestagban is téma volt a tüntetés, de az agrárminiszter mindössze a klímabarát termelésre való átállást szorgalmazta.

A Békés vármegyei Telekgerendáson az olcsó ukrán gabona a magyar termelők megélhetését is veszélybe sodorta. Nemcsak a kereslet csökkent a jó minőségű magyar gabona iránt, hanem a felvásárlási árak is.

„Magyarország egy agrárország, nekünk termelnünk kell”

– mondta az egyik gazda.

Termelni azonban egyre nehezebb feltételekkel tud Bagi Imre, aki 80 hektáron gazdálkodik. Azt mondta, a kiadásait alig fedezi a bevétele az olcsó ukrán gabona miatt.

„A felvásárlási árak mintegy egyharmadára estek vissza az elmúlt egy-két év alatt. Ez még azt sem fedezi most már, ami a belekerülési költség, ahogy tisztességesen próbálunk vetőmagvakat venni, mindenféleképpen használnunk kell műtrágyákat, növényvédő szereket. Ezeknek olyan magas az ára, az inputanyag-igénye, hogy nagyon magas termésátlagot kellene produkálnunk ahhoz, hogy egyáltalán bármilyen kicsi haszon maradjon rajtuk” – magyarázta a gazdálkodó.

A magyar termelők megélhetését veszélyeztető

ukrán gabona ügyében nemcsak a gazdák, hanem a hazai szakmai szervezetek és a magyar kormány is uniós szintű megoldást sürget.

Kiemelt képen: Az ukrán gabona megadóztatását követelő felirat egy román zászlón, amint gazdálkodók traktorjaikkal elfoglalnak egy sávot egy Bukarestbe vezető országúton, a román főváros, Bukarest mellett fekvő Afumatiban, 2024. január 15-én. (Fotó: MTI/AP/Andreea Alexandru)