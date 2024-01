Az iskolabusz alá gurult a labdája, a sofőr nem vette észre a jármű alá mászó gyereket

Tragikus balesetben vesztette életét egy kilencéves kisfiú Orlando külvárosában kedd délután. A fiú leejtette a focilabdáját az iskolabuszról leszállva, és az a jármű alá gurult. A gyerek gyorsan bemászott a busz alá, hogy visszaszerezze azt, de a sofőr nem vette észre és elgázolta.

Boy, 9, killed after crawling under school bus to retrieve football https://t.co/mlVhN5EmNH pic.twitter.com/IE5gmshqWX

