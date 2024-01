Felpörgött a brit infláció

A várakozásokkal ellentétben begyorsult az éves brit infláció. A szigetországban egyedül a kiskereskedelem tűnik erősnek. A tavalyi, karácsonyt megelőző vásárlási hullám adóbevétele azonban kevés ahhoz, hogy újraélessze a brit gazdaságot.

A brit statisztikai hivatal (ONS) friss keletű beszámolója szerint Nagy-Britanniában a fogyasztói árak átlagosan négy százalékkal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Az elemzők ennél egy kicsit alacsonyabb szintű pénzromlást, 3,8 százalékos éves inflációt valószínűsítettek.

Jeremy Hunt pénzügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

Az ONS hangsúlyozza, hogy tavaly február óta most először gyorsult be a brit infláció. A statisztikai hivatal szerint a gyorsulás elsődleges oka az alkohol- és dohányáruk átlagosan 12,8 százalékos éves összevetésű drágulása volt.

Korábban megírtuk: eddig 140 milliárd font (csaknem 62 ezermilliárd forint) veszteség érte a brit gazdaságot a Brexit miatt, és ez a veszteség a következő évtized közepére várhatóan több mint a kétszeresére emelkedik. A szimulációs modellszámításokra alapuló tanulmány szerint – amely London polgármestere, Sadiq Khan megbízásából készült – a brit gazdaság termelésének bruttó hozzáadottérték-tartalma (GVA) tavaly 2207 milliárd font volt, és 2771 milliárd font lesz 2035-ben.

Kapcsolódó tartalom

Az Egyesült Királyság recesszióba csúszhat a nemzeti statisztikai hivatal szerint, komoly fejfájást okozva az eddig bizakodó Jeremy Hunt pénzügyminiszternek. A helyzet azonban még nem menthetetlen, mivel a kiskereskedelem hirtelen lángra kapott.

A brit bruttó hazai termék (GDP) tavaly csökkent.

A közgazdászok megosztottak abban a kérdésben, hogy vajon ez a váratlan zsugorodás a recesszió kezdete lehet-e, azonban kétségtelen, hogy az ország rossz bőrben van: becslések szerint Nagy-Britannia gazdasága most mindössze 1,4 százalékkal nagyobb, mint közvetlenül a világjárvány kitörése előtt, ami Németország után a második leggyengébb fellendülést jelenti a G7-ek között.

Kapcsolódó tartalom

Vannak azonban olyan adatok, amelyek némileg kedvezőbb jeleket mutattak – a kiskereskedelmi forgalom tavaly novemberben a vártnál nagyobb mértékben, 1,3 százalékkal nőtt októberhez képest. Az eladások volumenének növekedését a fekete pénteki akciók is segítették, a statisztikai hivatal szerint pedig a novemberig tartó három hónapban a forgalom valójában csökkent, és még mindig elmarad a járvány előtti mutatóktól. Éves szinten azonban a kiskereskedelem a karácsony előtti vásárlási láz révén 2023 kezdete óta az első növekedést produkálta.

Az adatok rácáfoltak Jeremy Hunt pénzügyminiszter szavaira, aki korábban több alkalommal is derűlátóan nyilatkozott a gazdaságról, és még a Bank of England (BoE) kamatcsökkentését is reális lépésnek látta. Kijelentette: „erősödünk, jó pályán haladunk, és az inflációt szépen lefaragjuk, így a jegybank a közeljövőben akár lazíthatna is a monetáris politikáján” – mondta. A BoE azonban reagált a szavaira, és figyelmeztetett, hogy még túl korai a gazdasági feltámadásra fogadni – olvasható a Világgazdaság hasábjain.

A kiemelt kép illusztráció.