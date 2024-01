Farkasordító hideg tombol, letarolta Európát a havazás és az ónos eső

Súlyos hidegfront söpört végig Európa egy részén. Németországban és Norvégiában sorra állnak le a repülőterek, mivel a havas eső miatt nem tudnak elindulni a járatok. Sok helyen az iskolákat is bezárták. Eközben Dániában kilométeres dugók alakultak ki az utakat borító hó miatt. Szakértők szerint a sarkvidéki légáramlatok felelősek az ítéletidőért.

Folyamatosan jégtelenítik a repülőgépeket a frankfurti repülőtéren. Németország legnagyobb légikikötőjét ideiglenesen leállították, mivel az üzemeltető cég szerint a gépeket már nem lehet biztonságosan útnak indítani.

Csak szerdán több mint ezer repülő indult, vagy érkezett volna Frankfurtba, azonban a havas eső miatt a járatok nagy részét törölték.

A reptéren tábori ágyakat állítottak fel a pórul járt utasok számára.

Más repülőterek is leálltak. A német meteorológiai szolgálat a legmagasabb szintű figyelmeztetést adta ki a jégveszély miatt. Az ország középső részén erős havazásra is figyelmeztettek.

A vonatok utazási sebességét is csökkentették a fagy miatt. A hatóságok szerint a közúton is fokozottan oda kell figyelni, mivel az utak nagyon csúszósak. Sok helyen az iskolák is bezártak.

Franciaországban is több helyen adtak ki riasztást a havas eső miatt.

Az északi megyékben a 15 centimétert is meghaladhatja a hótakaró vastagsága. Sokan még nem tapasztaltak hasonlót.

„Ma különösen óvatosnak kell lennünk. Kétszer olyan hosszú időbe telik, hogy eljussak egyik helyről a másikra. Még ha el is kezd olvadni, a város még mindig olyan, mint egy jégpálya” – mondta Mathieu Klein Nancy polgármestere.

Belgium déli részén vörös riasztás van érvényben,

a tömegközlekedés számos településen szünetel. A hatóságok mindenkit felszólítottak, hogy ne üljenek autóba, azonban így is sok balesetet jelentettek.

„Tiszta jég minden utca, de még az autópályák is. 30 év után először döntöttünk úgy, hogy nem nyitunk ki. Az alkalmazottaink nem lennének képesek bejönni dolgozni” – mondta egy üzletember.

Nagy-Britanniában szintén fennakadásokat okozott az ítéletidő. Az ország egész területére riasztást adtak ki.

Skóciában helyenként több mint negyven centiméternyi hó hullott,

szerdára virradóra sok helyen mínusz 13 fokot mértek. Ez lehetett az elmúlt tizennégy év leghidegebb januári éjszakája az országban.

Dánia közlekedését szinte teljesen megbénították a sorozatos viharok.

A kisebb szigeteket összekötő hidakon a legsúlyosabb a helyzet: több kilométeres dugók alakultak ki. A sofőrök pedig egyre türelmetlenebbek.

„Ez egyszerűen a rossz tervezés eredménye a hatóságok részéről. Képtelenek kitalálni, mit kezdjenek hat centi hóval? Fél órája havazik, és leáll egész Dánia? Ez abszurdum!” – mondta egy sofőr.

A hidegfront Norvégia keleti és déli vidékein is végigsöpört.

Az oslói repülőtéren egy gép sem kapta meg a felszállási engedélyt.

Más településekhez hasonlóan a fővárosban is szünetel a buszközlekedés, valamint számos vasútvonalon is felfüggesztették a forgalmat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Bo Amstrup)