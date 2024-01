Az iráni külügyminiszter védelmébe vette a pakisztáni célpontokra mért támadásokat, Iszlámábád visszahívta nagykövetét

Az iráni külügyminiszter a davosi Világgazdasági Fórumon védelmébe vette szerdán a szélsőségesek pakisztáni célpontjaira mért rakéta- és dróncsapásokat.

Hoszein Amirabdollahián országa nemzetbiztonsági érdekeivel indokolta a keddi akciót. Korábbi közlés szerint az Iszlám Köztársaság a Dzsais al-Adl dzsihadista szervezet két fontos bázisára mért csapást.

„Tiszteletben tartjuk Pakisztán szuverenitását és területi integritását” – jelentette ki az iráni diplomácia vezetője.

„De nem engedjük meg nekik (a szélsőségeseknek), hogy országunk nemzetbiztonságával játszadozzanak”

– húzta alá.

„A drónokkal és a rakétákkal nem Pakisztánt mint szomszédunkat, barátunkat, testvérünket vagy az állampolgárait vettük célba” – folytatta a külügyminiszter, és leszögezte: az akció olyan terroristák ellen irányult, akik a határtérségben bujkálnak.

Pakisztán szuverenitása megsértéseként értékelte kedden a történeteket, és óva intette Iránt olyan esetleges súlyos következményektől, amelyeket nem nevezett meg. Iszlámábád szerdán közölte, hogy határozatlan ideig nem fogják visszaengedni Pakisztánba Irán nagykövetét, és visszahívják saját nagykövetüket is Teheránból.

„Pakisztán fenntartja a jogot magának arra, hogy reagáljon erre az illegális cselekményre” – közölte az iszlámábádi külügyminisztérium szerdán. A tárca hozzátette, hogy egyelőre lemondják a két ország közötti magas szintű találkozókat.

Pakisztáni beszámolók szerint a rakéta- és dróncsapásokban két gyerek életét vesztette, és három ember megsebesült.

Amirabdollahián éppen kedden találkozott Anvar-ul-Hak Kakar pakisztáni ügyvezető miniszterelnökkel Davosban. A két szomszédos ország ráadásul nemrég közös haditengerészeti gyakorlatot tartott, és a kétoldalú kapcsolatok terén pozitív fejlemények történtek.

A Pakisztán területén lévő „terroristacélpontok” mellett Irán hétfőn éjszaka állítólagos izraeli kémközpontokat is célba vett rakétákkal az észak-iraki kurd régió székhelyén, Erbílben, de ezek az amerikai konzulátus közelében csapódtak be, és nem okoztak jelentős kárt. Irán ezenkívül az Iszlám Állam nevű dzsihadista szervezethez köthető célpontokat is támadott Szíria északi részén.

Kiemelt kép: Hoszein Amirabdollahián iráni külügyminiszter pódiumbeszélgetésen vesz részt a Világgazdasági Fórum 54. találkozóján Davosban 2024. január 17-én. Az idei tanácskozást január 15. és 19. között rendezik a svájci városban. (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)