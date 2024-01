Rákeresett, hogyan verheti át a hazugságvizsgálót, majd kegyetlen dolgot tett a kisbabával

A 20 éves Aleisia Owens ellen emberölés bűntette miatt emeltek vádat Iris Alfera halálával kapcsolatban – közölte sajtóközleményében a pennsylvaniai főügyészség.

A People értesülései szerint 2023. június 25-én a 18 hónapos Irisre eszméletlenül találtak rá az apja New Castle-i otthonában, ahol Owens is lakott. A gyermeket ezután kórházba szállították, négy nappal később azonban elhunyt.

