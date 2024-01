Novák Katalin Ursula von der Leyennel tárgyalt Davosban, ahol szerdán felszólal a magyar államfő

Ukrajna további támogatását sürgette Ursula von der Leyen Davosban, a Világgazdasági Fórumon az ukrán elnök is megjelent. Volodimir Zelenszkij újabb fegyvereket kért az Egyesült Államoktól annak ellenére, hogy a Fehér Házban már bejelentették: kimerítették az Ukrajna katonai támogatására fordítható keretet. Hétfőn Novák Katalin köztársasági elnök is megérkezett Davosba, ahol mások mellett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tárgyalt. A magyar államfő szerdán részt vesz a Defending Europe's United Front című panelbeszélgetésen is.

Folyamatosan érkeztek a világ és az üzleti élet vezetői Davosba, ahol hétfőn elkezdődött az 54. Világgazdasági Fórum. Az idei mottó: a bizalom újjáépítése. Az ukrajnai háború esélyeiről beszélgetett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral és Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel. Az uniós politikus töretlenül kiállt Ukrajna mellett. Von der Leyen azt mondta: reális az ukrán győzelem, mert szerinte Oroszország stratégiai és gazdasági téren is kudarcot vallott. „Ukrajna győzhet ebben a háborúban. Az ukránoknak kiszámítható finanszírozásra van szükségük 2024-ben, és azt követően is. Folyamatos fegyverellátásra van szükségük országuk védelméhez és jogos területeinek visszaszerzéséhez” – mondta Ursula von der Leyen. Kapcsolódó tartalom Az Európai Bizottság elnöke Davosban „erőteljesebb ellenállásra” buzdította az Ukrajnát támogató országokat Von der Leyen szerint Ukrajnának „kiszámítható finanszírozásra van szüksége 2024-ben és azt követően is”. Zelenszkij később külön találkozón egyeztetett a NATO-főtitkárával. Az ukrán elnök megköszönte a NATO támogatását és újból felvetette Ukrajna csatlakozásának kérdését. Az ukrán elnök Jens Stoltenberget olyan intézkedésekre sürgette, amelyek még idén közelebb visznek a cél eléréséhez. A találkozók és megbeszélések után Zelenszkij a nyugati egységre szólított fel mindenkit. „Ha valaki azt gondolja, hogy ez csak rólunk, ez csak Ukrajnáról szól, az alapvetően téved. Egyre nyilvánvalóbbá válnak egy Ukrajnán túli új orosz agresszió lehetséges irányai. Hadd kérdezzem meg; melyik európai nemzet képes ma arra, hogy a miénkkel egyenrangú harcképes hadsereget biztosítson, visszatartva ezzel Oroszországot?!” – vetette fel délutáni beszédében az ukrán elnök. Kapcsolódó tartalom „Putyin olyan ragadozó, aki nem éri be fagyasztott termékekkel” – Zelenszkij vadászgépeket és még több fegyvert kért Davosban Zelenszkij ismételten felszólította a nyugati országokat, hogy támogassák még több fegyverrel Ukrajnát. Zelenszkij később Anthony Blinken amerikai külügyminiszterrel és Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadóval is tárgyalt légvédelmi és nagy hatótávolságú támadófegyverek szállításáról. Oroszország idén sem vesz részt a davosi fórumon A Kreml szóvivője azt mondta, nem számít, mit mond az ukrán elnök. „Nem szabad elfelejteni: Kijev volt az, amely saját magának törvényben tiltotta meg, hogy Moszkvával tárgyalásokat folytasson. Ők öncélúan, csak a beszéd kedvéért beszélnek” – fogalmazott Dmitrij Peszkov. Az orosz szóvivő hozzátette: Moszkva szerint egyetlen béketervnek sincs esélye, amelynek tárgyalásán Oroszország nem vesz részt. Kapcsolódó tartalom „Putyin olyan ragadozó, aki nem éri be fagyasztott termékekkel” – Zelenszkij vadászgépeket és még több fegyvert kért Davosban Zelenszkij ismételten felszólította a nyugati országokat, hogy támogassák még több fegyverrel Ukrajnát. Időközben a magyar köztársasági elnök is megérkezett a davosi csúcsra. Novák Katalin szerdán szólal fel a fórumon, emellett kétoldalú tárgyalásokat is folytat. Az államfő az Európai Bizottság elnökével is tárgyalt, amelyről a közösségi oldalán azt írta: sok nehéz kérdést kellett megvitatniuk Ursula von der Leyennel. Novák Katalin úgy fogalmazott: megbeszélésük középpontjában a magyar fiatalok és az Erasmus+ program állt. Hozzátette: bízik benne, hogy a magyar hallgatókat a továbbiakban sem fosztják meg a külföldi tanulás adta lehetőségektől. A magyar államfő szerda reggel részt vesz a Defending Europe’s United Front című panelbeszélgetésen – közölte a Sándor-palota kedden este. A panelbeszélgetés témája az európai védelmi együttműködés és a NATO-bővítés lesz. Novák Katalin mellett Andrzej Duda lengyel elnök, Szvjatlana Cihanouszkaja fehérorosz politikai aktivista, a 2020-as elnökválasztás jelöltje és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök is részt vesz a panelbeszélgetésen. Kiemelt képen: Novák Katalin (b) köztársasági elnök megbeszélést folytat Ursula von de Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a davosi Világgazdasági Fórumon, 2024. január 16-án (Kép forrása: Facebook/Novák Katalin)