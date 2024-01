Macron szerint Franciaországnak minden adottsága megvan a sikerhez

Emmanuel Macron francia államfő szerint számos országhoz hasonlóan Franciaországban is válságba került a demokratikus berendezkedés, de az országnak minden eszköze megvan a sikerhez, és ahhoz, hogy ne térjen le a fejlődés útjáról.

„A Hamász terrortámadásával a háború visszatért Európába, és a Közel-Keletre is. Franciaországban is a demokratikus modell válságát éljük át, ahogyan sok más országban is (…) Ugyanakkor egy olyan időszakban, amikor hazánkat a világ feszültségei fenyegetik, meg vagyok győződve arról, hogy mindenünk megvan a sikerhez, és meggyőződésem, hogy még nem fejeztük be a fejlődés történetét” – mondta kedd este a köztársasági elnök a hivatalában mintegy négyszáz újságíró előtt, az országos televíziók által élőben közvetített nemzetközi sajtótájékoztatója kezdetén, néhány nappal azután, hogy átalakította kormányát, és a 34 éves Gabriel Attal személyében a második világháború utáni legfiatalabb miniszterelnököt nevezte ki.

Az államfő „hatékonyságot és cselekvést” kért az új kormánytól, és „állampolgári megerősödést és rendet” ígért Franciaországban, számos intézkedést bejelentve a kábítószer-elleni fellépéstől az iskolai egyenruha kísérleti bevezetéséig. Emmanuel Macron kiemelte, hogy „erős Franciaországot” szeretne, különös tekintettel az állampolgári érzületre és az oktatásra.

Bejelentette, hogy az iskolások egységes iskolai egyenruháját – amelynek kérdése Franciaországban visszatérő vita –, kísérleti jelleggel bevezetik idén mintegy száz önkéntesen jelentkező iskolában,

s amennyiben az eredmények meggyőzőek, 2026-ban az egész országban. „Franciaország erősebb lesz, ha egységesebbek vagyunk, ha sikerül osztozni az értékeinken, egy közös kultúrán, a tisztelet érzésén” – jelentette ki.

A franciák mindennapi életére kitérve az államfő jelezte: szabályozni kell a képernyők használatát a kisgyermekek körében, „mind otthon, mind az osztályteremben”. Emmanuel Macron „rendet” ígért, „a határaink jobb ellenőrzésével, a rendőri jelenlét megduplázásával a köztereken, a kábítószer elleni küzdelemmel, a radikális iszlám elleni harccal”.

Az elnök elmondta: „heti tíz akciót” szeretne a kábítószer-kereskedelem ellen országszerte.

Gazdasági téren az államfő olyan intézkedéseket kért kormányától, amelyek lehetővé teszik, hogy az emberek „a munka révén jobban megéljenek”.

Jelezte, hogy azt is szeretné, ha „számos külföldi orvost” helyzetét rendeznék, és legálissá tennék franciaországi tartózkodásukat. Emmanuel Macron intézkedéseket ígért a születési ráta növelésére is, egy hat hónapos „szülési szabadság” bevezetésével, valamint egy nagyszabású program elindítását a meddőség elleni küzdelemben.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: MTI/EPA/REUTERS POOL/Stephanie Lecocq)