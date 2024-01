Korányi Dávid is kivette a részét a lengyelországi Soros-hatalomátvételből – erről ír a Magyar Nemzet. A portál szerint az elmúlt hónapokban több bizonyíték is előkerült arról, hogy Lengyelországban olyan hatalomátvétel zajlik, amihez Brüsszel is asszisztál. A Magyar Nemzet szerint a lengyel kormányváltást Korányi Dávidék szervezete is segíthette.