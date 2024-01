Kiderült, honnan származnak a Peruban talált rejtélyes múmiák

Alapos vizsgálat után a szakértők kijelentették, hogy az állítólagos földön kívüli múmiák valójában állati csontokból és ragasztóból összeeszkábált csontvázak.

Ahogy arról a hirado.hu már korábban beszámolt, Jaime Maussan mexikói újságíró és magát ufológusnak valló férfi tavaly szeptemberben mutatta be a hat éve a perui Cuscóban talált titokzatos múmiákat a mexikói parlamentben.

Maussan több társával kitartóan állította, hogy a földön kívülinek tűnő lények DNS-ének közel egyharmada ismeretlen, nem részei a földi evolúciónak.

