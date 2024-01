Újabb vulkánkitörést jelentettek, kitelepítették a közeli város lakóit Izlandon

Az izlandi közszolgálati műsorszolgáltató azt közölte, hogy a Reykjavíktól 40 kilométerre délnyugatra fekvő halászváros mintegy négyezer lakosát az éjszaka kitelepítették

Izlandon 33 aktív vulkánrendszer található, Európában a legtöbb, és átlagosan minden negyedik-ötödik évben történik vulkánkitörés. A mostani két év alatt az ötödik vulkánkitörés az országban, a legutóbbi decemberben történt, szintén Grindavík közelében.

BREAKING: Volcano erupts in South West Iceland near Grindavik prompted the evacuation of a nearby fishing townhttps://t.co/2pShzrzPt9

