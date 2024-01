Rémálommá vált a toszkán álomesküvő, amikor a násznépre omlott a bálterem teteje

A baleset egy 15. században épült kolostorból átalakított Giaccherino-kastély második emeleti báltermében történt. Az kastélyhoz tartozó étterem 2015-ben kapott engedélyt a helyi hatóságoktól esküvők és más rendezvények szervezésére, illetve lebonyolítására.

A szombaton késő esti telefonos segélyhívást követően több mint száz katasztrófavédelmi dolgozó – tűzoltók, mentősök és rendőrök – érkeztek a helyszínre.

🔵#Tragedia sfiorata a Giaccherino (Pistoia). Crolla un #solaio durante una festa di #matrimonio: 35 le persone ferite (tra cui gli sposi), 6 in modo grave ma non in pericolo di vita. Intervenuti più di 100 soccorritori. Verifiche tecniche dei Vigili del Fuoco. pic.twitter.com/F3M9xdhIK1

