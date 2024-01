Nem nyugszik a tűzgyűrű, két napon belül a második vulkán tört ki Indonéziában

A tartomány vulkánmegfigyelő-központja azt közölte, a 2981 méter magas Marapi kétszer tört ki és mintegy 1,3 kilométer magasságba hamut és füstöt lövellt ki.

A hatóságok legalább száz embert kitelepítettek és felszólították a környéken tartózkodókat, hogy a levegőbe került nagy mennyiségű hamu miatt hordjanak maszkot.

Indonesia’s Mount Marapi has erupted again, spewing a tower of ash 4,200 feet into the air.

At least 100 residents have been evacuated as authorities raised the alert to the second-highest level.

Read more 👉 https://t.co/Ocpq4e6U6Q pic.twitter.com/HS9qBOCkW9

— Sky News (@SkyNews) January 14, 2024