Elkényeztetett bulihercegnek tartották, később álnéven tanult Amerikában, majd teljesen megváltozott a róla kialakult kép – trónra lép Dánia új királya

II. Margit dán királynő vasárnap hivatalosan is lemond trónjáról, és helyét idősebb fia veszi át, aki X. Frigyes néven lesz Dánia királya.

A 83 éves, 52 éve uralkodó II. Margit újévi televíziós beszédében jelentette be lemondását és azt is, hogy az 55 éves Frigyes koronaherceg követi a trónon.

Kapcsolódó tartalom

A nagy népszerűségnek örvendő Frigyes szigorúan véve nem volt lázadó, de gyermekkorában és ifjúként is nyomasztotta a ráirányuló médiafigyelem és az a tudat, hogy ő lesz majd a király – idézte fel Gitte Redder, a dán királyi család szakértője, hozzátéve, hogy a herceg csak húszas éveinek közepén vált magabiztossá.

Koppenhága, 2023. január 3.

II. Margit dán királynõ (b), valamint fia, Frigyes dán herceg, trónörökös és felesége, Mária hercegné a diplomáciai testületek tagjainak tiszteletére adott újévi fogadáson a koppenhágai Christiansborg-palotában 2023. január 3-án.

MTI/EPA/Ritzau/Liselotte Sabroe

A kamasz Frigyes neheztelt szüleire, mivel úgy érezte, hogy uralkodói feladataik teljesítése miatt elhanyagolták.

A gyors autókban és pörgős életmódban keresett vigaszt, és az 1990-es évek elején elkényeztetett bulihercegnek tartották. 1995-ben azonban, miután megkapta diplomáját az Aarhusi Egyetemen, kezdett megváltozni a róla kialakult kép.

Egyetemi évei alatt Frederik Henriksen álnéven a Harvardon is tanult Amerikában.

A dán mellett angolul, franciául és németül is beszélő herceg a dán haditengerészetnél is szolgált, ahol a búváralakulat tagjaként a Pingo (Pingvin) becenevet kapta, és kitűnő eredménnyel fejezte be kiképzését.

2000-ben részt vett egy négyhónapos, 3500 kilométeres síexpedícióban Grönlandon.

Népszerűsége egyre nőtt, különösen azt követően, hogy 2018-ban elindította az azóta hagyományossá vált éves közösségi rendezvényt, a Royal Run-t (Királyi futást).

„Frigyes sportember, koncertekre és futballmeccsekre jár, ami miatt közvetlenebbül elérhető, mint édesanyja” – tette hozzá Redder.

„Nem akarom magamat egy erődbe zárni. Önmagam akarok lenni, egy emberi lény” – mondta egyszer Frigyes, megfogadva, hogy ezen az sem változtat majd, ha trónra kerül.

Feleségét, Mary Donaldson ausztrál jogászt Sydney-ben egy bárban ismerte meg a 2000-es olimpiai játékok alatt. A modern gondolkodású, a művészetek és a sportok iránt érdeklődő házaspár négy gyermekét igyekszik minél hétköznapibb körülmények között felnevelni, többnyire állami iskolákba járnak.

Kastrup, 2022. február 9.

Mária hercegné (k) férje, Frigyes dán trónörökös (j) és gyermekei, Izabella hercegnő (b), Krisztián herceg (b2), Jozefina hercegnő (középen balról) és Vince herceg (j2) társaságában a dán TV2 – Mária 50 éves – elnevezésű műsorának felvételén a dániai Kastrupban 2022. február 6-án. Mária hercegné február 5-én ünnepelte 50. születésnapját.

MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen

Frigyes koronaherceg és felesége az utóbbi években, mióta a királynő betöltötte nyolcvanadik évét, egyre több uralkodói kötelezettséget vállalt át tőle.

Kapcsolódó tartalom

II. Margit, Dánia népszerű uralkodója, aki vasárnap mond le a trónról, művészként és a monarchia modernizálójaként is maradandó életművet vallhat magáénak. A láncdohányos királynő uralkodik a legrégebben Európában. Éppen 52 éve, 1972. január 14-én lépett Dánia trónjára, apja, IX. Frigyes halála után.

Koppenhága, 2022. szeptember 12.

Frigyes dán koronaherceg megöleli édesanyját, II. Margit dán királynõt az uralkodó trónra lépésének 50. évfordulója alkalmából adott díszvacsorán a koppenhágai Christiansborg-palotában 2022. szeptember 11-én. Dánia 82 éves uralkodóját 1972. január 14-én koronázták meg.

MTI/EPA/Ritzau/Mads Claus Rasmussen

Amikor II. Margit elfoglalta a trónt, a dánoknak csak 45 százaléka akart monarchiában élni, a többség úgy gondolta, a királyságnak nincs helye a modern demokráciában. Margit azonban modernizálta az intézményt, megengedte, hogy két fia közrendű feleséget válasszon magának, és karcsúsította a monarchiát.

Koppenhága, 2022. február 3.

Mária hercegné, Frigyes dán trónörökös felesége a koppenhágai állatkertben róla elnevezett Ausztrál Kert megnyitójára érkezik Koppenhágában 2022. február 2-án. Az állatkert új részlege a kacagó kokaburáknak, a szirtikenguruknak és számos kakadufélének nyújt otthont. Mária hercegné február 5-én ünnepli 50. születésnapját.

MTI/EPA/Ritzau/Liselotte Sabroe

A dán királyi család ma a világ legnépszerűbbjei közé tartozik, és a dánok 80 százalékának támogatását élvezi.

Kapcsolódó tartalom

„Királynőként sikerült egyesítenie a dán nemzetet a nagy változások idején: a globalizáció, a multikulturális állam megjelenése, a 70-es és 80-as évekbeli, majd a 2008-tól 2015-ig tartó gazdasági válságok és a világjárvány alatt” – hangsúlyozta az AFP-nek nyilatkozó Lars Hovebakke Sorensen történész.

II. Margit ugyanakkor Dánia kulturális életének is kiemelkedő alakja. A festőművész, jelmez- és díszlettervező számos alkalommal dolgozott együtt a Dán Királyi Balettel és a Dán Királyi Színházzal. A közelmúltban a Netflix Ehrengard – Egy csábítás története című filmjéért mind díszlet-, mind jelmeztervezői kategóriában jelölték a legfontosabb dán filmes díjra.

Kapcsolódó tartalom

A királynő Cambridge-ben és a párizsi Sorbonne-on is tanult, és folyékonyan beszél angolul, franciául, németül és svédül.

Számos könyvet illusztrált, köztük J.R.R. Tolkien A Gyűrűk Ura című művének 2002-ben megjelent dán kiadását. Festményei dániai és külföldi múzeumokban és galériákban láthatók.

A családjában Daisynek becézett királynő sokáig arra készült, hogy akárcsak a több mint 900 éves dán monarchia történetének minden uralkodója, ő is haláláig a trónon marad. Lemondása bejelentésekor idős korával és egészségi problémáival magyarázta döntését.