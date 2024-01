Hatalmas tűz pusztított az egyik legnagyobb online kiskereskedő raktárában

A tűz csaknem 70 ezer négyzetméteren pusztít. A legmagasabb, ötös riasztási fokozatú tűz oltásában 270 tűzoltó és 57 technikai egység vesz részt.

A tűz szombaton reggel keletkezett, és rohamosan terjedt tovább az épületben, amelynek a tetőszerkezete mintegy 50 ezer négyzetméteren beomlott.

Szakértők elsődleges véleménye szerint a tüzet elektromos vezetékek meghibásodása okozta.

Az viszont biztos, hogy nem működött a tűzjelző rendszer, amelyet már korábban kikapcsoltak többszöri téves riasztás miatt. Minthogy hivatalosan nem jegyezték be, a raktár kívül állt az ellenőrző és felügyeleti hatóságok látókörén.

The warehouse of a large online store Wildberries is on fire in St. Petersburg. The area of the fire is 70 thousand square meters, the Russian Emergencies Ministry said

Russian media report that the damage from the fire may amount to 10-11 billion rubles (approximately 126… pic.twitter.com/Qnz7IgkHN2

