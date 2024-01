Elsült a szögbelövő, az orvosok szerint is csodával határos a férfi döbbenetes esete

Nem mindennapi baravúrt kellett végrehajtania a sebészenek, miután egy építkezésen dolgozó férfi egy meghibásodott szögbelővő miatt a sürgősségin találta magát. Az orvosok egy három centiméteres szöget távolítottak el egy férfi agyából, miután az véletlenül a szemén keresztül ékelődött be.

Man, 30, survives after malfunctioning nail gun fires through his EYE and jams in his brain https://t.co/HGo9Qxlp2r pic.twitter.com/44TzUXiEy0

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 12, 2024