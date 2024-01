Peking szorosabb kapcsolatokra törekszik az Európai Unióval

De Croo csütörtökön érkezett Kínába, hogy részt vegyen az új pekingi belga nagykövetség felavatásán.

„Kína kész együttműködni az Európai Unióval annak érdekében, hogy az új évben előmozdítsa a Kína és az unió közötti kapcsolatok folyamatos fejlődését” – mondta Hszi De Croonak, amikor a két vezető a pekingi Nép Nagy Csarnokában tartott megbeszélést.

„A kaotikus nemzetközi helyzetre való tekintettel több hidat kell építeni Kína és Európa között” – jelentette ki Hszi, hozzátéve, hogy a két félnek közösen kell előmozdítania a világbékét, a stabilitást és a jólétet.

Engaged openly with President Xi Jinping today.

China and the EU remain important partners in tackling many of the global challenges.

Belgium promotes its interests and values in the world.

Thank you to our Chinese hosts for the respectful and constructive dialogue. pic.twitter.com/bIGPrW63iG

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) January 12, 2024