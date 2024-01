Mérget kevert férje levesébe egy nő egy ál-szappanoperasztár kedvéért

A megdöbbentő eset tavaly decemberben történt az ország északkeleti részén fekvő massachusetts-i Townsendben.

A 64 éves Roxanne Doucette-et többször felkereste telefonon egy férfi, aki az 1980-as évek végén sugárzott, népszerű amerikai szappanopera egyik színészének adta ki magát.

A csaló szerelemmel hitegette a jóhiszemű nőt és rávette, hogy valamilyen módon szabaduljon meg a 73 éves férjétől. Mindemellett pénzt is követelt tőle.

Disturbing ‘method’ grandma Roxanne Doucette used to ‘poison husband’ after falling victim to fake soap opera star scamhttps://t.co/yPjXKDGVqX https://t.co/yPjXKDGVqX

— The US Sun (@TheSunUS) January 10, 2024