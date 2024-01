Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Észtországban kezdett tárgyalásokat

Margus Tsahkna észt külügyminiszter, aki az ukrán elnököt a repülőtéren fogadta, az X közösségi oldalon azt írta: „Nagy megtiszteltetés, hogy Zelenszkij elnök és külügyminisztere, Dmitro Kuleba személyében jó barátokat és szövetségeseket üdvözölhetünk”.

Hozzátette: „Erős üzenetet küldünk és megerősítjük Ukrajnának, hogy Észtország szilárdan mellette áll, és hogy együtt megnyerjük ezt a háborút”.

Zelenszkij térségbeli útjának első állomásán, szerdán Litvániában bírálta az Ukrajnának nyújtott pénzügyi és katonai segítséggel kapcsolatos nyugati habozást, amely csak növeli Oroszország bátorságát és erejét. Hangoztatta: Figyelnünk kell Putyin retorikájára. Ő nem fog leállni. Teljesen el akar minket foglalni – tette hozzá.

