Mintha nem is e világi lenne – partra mosott titokzatos lény tartotta lázban a helyieket

A helyi lakos a Facebookon tette közzé a lényről készült fotót, melyet az ausztráliai Fairhavenben, a Step Beachen készített.

A bejegyzés gyorsan népszerűvé vált, sokan úgy vélték, hogy egy földön kívüli teremtményről van szó. „Egy másik bolygóról érkezhetett!”– kommentálta az egyik felhasználó.

Beachgoer finds mysterious sea creature ‘from another planet,’ baffling social media: ‘Something out of Alien’ https://t.co/fFdXasNwfY pic.twitter.com/MG5UJbhM4x

— New York Post (@nypost) January 9, 2024