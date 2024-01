Hólavina zúdult egy sípályára, egy ember életét vesztette

A tragédia a kaliforniai Olympic Valley-ben található Palisades Tahoe síközpontban történt – írja az NBC News.

A lavina egy halálos áldozatot követelt. Szerda este a halálos áldozatot a 66 éves Kenneth Kiddként azonosították.

Egy másik személyt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A mentőegységek beszámolója szerint több ember nem sérült meg.

At least one person was killed and another injured after an avalanche struck near Lake Tahoe in the Sierra Nevada. First responders successfully rescued one person, and search and rescue operations are underway to address the situation. pic.twitter.com/G7WKVTqW1y

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 10, 2024