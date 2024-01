„A demokráciáért küzdünk” – tízezrek tüntettek Varsóban a Donald Tusk vezette új lengyel kormány ellen

Tízezrek tüntetnek délután óta Varsóban az új kormány ellen. A megmozdulást a tavaly decemberig kormányzó Jog és Igazságosság párt (PiS) kezdeményezte a demokrácia és a médiaszabadság védelmében. A kormányváltás után ugyanis a Donald Tusk vezette kormány – sokak szerint – puccsal foglalta el a köztelevíziót. Tegnap pedig őrizetbe vettek két ellenzéki politikust is, akik azóta éhségsztrájkba kezdtek.

Teljesen megtöltötték a lengyel parlament előtti teret a tüntetők csütörtök délután, amely estére véget ért. Az M1 helyi tudósítója úgy fogalmazott, a „számháború már elkezdődött”,

a tüntetést szervező PiS szerint a körülbelül 300 ezer ember vett részt a tüntetésen, míg a liberális varsói városvezetés 35 ezer emberről beszélt.

A Donald Tusk vezette új baloldali kormány elleni ellenzéki megmozdulás hatalmas rendőri készültség mellett kezdődött el. A volt kormánypárti törvényhozók kedd esti letartóztatása miatt ugyanis egyre nagyobb a közfelháborodás Lengyelországban.

„Szerintem Donald Tusk a lengyelek megosztására törekszik. Nem tetszenek az új kormány intézkedései. Úgy látom, hogy egy puccshoz közeli állapotban vagyunk” – fogalmazott egy a lengyel férfi még a megmozdulás előtti órákban.

Már a tüntetésre érkezők sem kímélték a jelenlegi politikai vezetés döntéseit.

„A demokráciáért küzdünk, mert most úgy néz ki, hogy visszatért a kommunizmus”

– fogalmazott egy demonstráló.

Joó Csaba a helyszínről tudósítva elárulta,

a tüntetés egyértelműen egy Donald Tusk ellenes tüntetéssé fajult.

Mint mondta, több tüntető tábláján is megjelent a két PiS-es politikus, a belügyminiszter és a belügyminiszter-helyettes fotója, ezzel kifejezve a szolidaritást irányukba.

Egy másik nő pedig azt mondta: Lengyelország eddig demokratikus ország volt, a letartóztatott politikusokat a mostani kormánynak ki kell engednie a börtönből.

A tömegmegmozdulás résztvevői élesen bírálták a Brüsszel-párti kormánykoalíció törvénytelenségeit, köztük Jaroslaw Kaczynski, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke is, aki úgy fogalmazott:

„Ez nem egy lengyel kormány”

– utalva ezzel arra, hogy a PiS szerint Donald Tusk a németek megbízásából cselekszik.

Az eseménnyel szinte egy időben Andrzej Duda lengyel elnök ismét megszólalt és azt üzente a lengyel hírügynökségen keresztül: a volt belügyminiszternek és helyettesének másodjára is megkegyelmez. Arra emlékeztetett: Mariusz Kaminskit és Maciej Wasikot a hatalommal való visszaéléssel vádolták meg, amikor a korrupcióellenes hivatal élén álltak.

Andrzej Duda azonban akkor – a vádak ellenére – mindkét férfinak megkegyelmezett, de ezt a szejm elnöke figyelmen kívül hagyta és a múlt héten megvonta tőlük képviselői mandátumukat.

Ekkor lépett a lengyel rendőrség, és az elnöki palotában – az államfő távollétében – letartóztatták Kaminskit és Wasikot, amit a lengyelek nagy része a jogállamiság sárba tiprásának nevezett.

A Brüsszel-párti Tusk-kormány intézkedései törvénytelen támadásként értékelhetők

– ifj. Lomnici Zoltán szerint.

A Századvég jogi tanácsadója a Kossuth Rádióban azt mondta: a jelenlegi hatalom fűnyíróelv-szerűen támadja azokat a személyeket és intézményeket, akik az előző demokratikus rendszerhez kapcsolódnak. Bizonyára nem kívánom lengyel barátainknak és testvéreinknek, hogy elharapódzon a helyzet, de könnyen polgárháborúba is fordulhat a mostani szituáció – értékelte a jelenlegi helyzetet ifj. Lomnici Zoltán.

Közben több portál is arról számolt be: a brutális politikai tisztogatás kapcsán a V4NA nemzetközi hírügynökség levélben fordult az Európai Parlament és az Európai Bizottság elnökeihez, valamint Vera Jourová uniós biztoshoz. Ők azok, akik rendszeresen követelik a jogállamiságot azokban az országokban, amelyek kormányai nem hajtanak fejet Brüsszel előtt, most azonban mélyen hallgatnak a Lengyelországban zajló eseményekről.

Kiemelt kép: Emberek tüntetnek az ellenzéki Jog és Igazságosság párt által szervezett tüntetésen a lengyel parlament székhelye előtt Varsóban, Lengyelországban 2024. január 11-én. (Fotó: EPA/Radek Pietruszka)