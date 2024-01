Latorcai Csaba: Az Európai Parlament éppen ott folytatja, ahol 2023-ban abbahagyta

Az Európai Parlament éppen ott folytatja, ahol 2023-ban abbahagyta! Az Európai Néppárt finn képviselője, Petri Sarvamaa szabályos gyűlölethadjáratott indított Magyarország ellen – írta keddi Facebook-bejegyzésében a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

Latorcai Csaba kifejtette, a politikus a kampányával azt akarja elérni, hogy vegyék el hazánk uniós szavazati jogát, mert Magyarország – más állásponton lévén – decemberben elhamarkodottnak tartotta Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdését.

Hozzátette, ez az akció is azt mutatja, hogy sajnos az Európai Néppártot is elérte az eltörlés kultúrája, a véleménydiktatúra: aki másképpen gondolkodik, mint a brüsszeli fősodor, azt szerintük ki kell zárni, el kell némítani, le kell zavarni a politika színpadáról! Mi, magyar kereszténydemokraták azt akarjuk, hogy az eltörlés kultúrája helyett az Európai Néppárt visszatérjen az eredeti keresztény gyökerekhez, és váljék ismét az európai jövő motorjává, úgy, ahogyan azt az alapító atyák is elképzelték!

Megjegyezte, hogy a KDNP az Európai Néppárt tagjaként azt vallja, hogy nem várhatunk tovább, a pártcsaládot mielőbb vissza kell terelni a kereszténydemokrata gyökerekhez! Ehhez kérünk támogatást a választóktól a júniusi európai parlamenti választáson!