„Felkínáltuk a testünket, hogy mások élhessenek" – a lezuhant repülőgép túlélőinek igaz története

Több mint ötven évvel a szerencsétlenség után ismét felborzolta a kedélyeket annak a 16 túlélőnek a története, amelyet A hó társadalma címmel nemrég mutatott be a Netflix. A 16 túlélő közül 14-en még mindig életben vannak. Javier Methol 2015-ben rákban hunyt el 79 éves korában, José Coche Luis Inciarte pedig 2020-ban.

‘If I die you can take my body’: Survivors of 1972 Andes plane crash who lasted 72 days by eating flesh of dead friends tell of pact they made in mountains – as Netflix drama Society of the Snow’s true story is revealed https://t.co/8hDIefGO5s pic.twitter.com/4lbwOJ8Pb3

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 9, 2024