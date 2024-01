Befagyott tóba zuhant egy testvérpár, mindketten életüket vesztették

Tragikus körülmények között életét vesztette egy fiatal testvérpár a Wisconsin állambeli Sun Prairie-ben. A hat- és nyolcéves gyerekek pénteken iskola után merészkedtek a befagyott tóra, a jég azonban megrepedt, majd mindketten a jeges vízbe zuhantak – írja a New York Post.

Young brothers die after falling through icy Wisconsin pond after school https://t.co/iZTGozSJdt pic.twitter.com/pPLN5arBGj

— New York Post (@nypost) January 10, 2024