Blokád alatt Németország – a mozdonyvezetők is csatlakoztak a gazdasztrájkhoz, megbénulhat a közlekedés

Közlekedési káosz fenyegeti Németországot – írja a német sajtó a szerdai országos gazdablokád kapcsán. Tízezrek vonultak utcára, lezárják az autópályákat, az országutakat és a nagyobb városokat is. Ehhez adódik hozzá a német vasúti sztrájk, amely szerda hajnalban kezdődött. A közlekedési káosz miatt több városban szünetel az oktatás, mivel a diákok, pedagógusok nem jutnak el az iskolákba. Elemzők kiemelik, hogy a kormányellenes tüntetést a német társadalom nagy része támogatja.

Dudáltak és bőgették a motorokat a német gazdák szerda reggel Berlinben. Harmadik napja tartják blokád alatt a fővárost, hosszú sorokban állnak a traktorokkal a Brandenburgi kapu előtt. Még éjszakára sem mozdultak el, konténerekben és tábortüzek körül melegedtek.

Azt mondták, kitartanak, és ha kell, akár jövő vasárnapig is maradnak. Követelik, hogy a kormány hallgassa meg őket.

„A megvonások miatt ki kell tartanunk. Nem hagyhatjuk, hogy tovább emeljék az adókat és a német adófizetők pénzét más országokban költsék el. Először a mi népünknek kell boldogulnia”

– panaszkodott az egyik gazda.

Vasárnap óta folyamatosak a tiltakozó akciók Németországban. Több autópálya forgalmát megbénították a demonstráló traktorosok, Stuttgartban trágyát öntöttek az utakra.

Az olcsó ukrán gabona „gyújtotta meg a kanócot”

A német gazdák kálváriája tavaly nyáron kezdődött a Németországot elárasztó ukrán gabonadömping miatt. A kétes minőségű ukrán mezőgazdasági termékek ugyanis lenyomták az árakat – veszélybe sodorva a termelők megélhetését. Ráadásul az Oroszország ellen bevezetett szankciók miatt az energiaárak is emelkedtek, vagyis a gazdák költségei is nőttek. A balliberális kormány ennek ellenére megszorításokat jelentett be. Elemzők szerint azért, hogy tovább tudja támogatni Ukrajnát.

„Elnehezültek a termelési feltételek, annyira átpolitizált lett a mezőgazdaság”

„Ez volt az utolsó csepp a német gazdák poharában” – erről Nagy István agrárminiszter beszélt az M1-en.

A miniszter szerint elfogadhatatlan, hogy az ukrán termékekre semmilyen szabályozás nincs az Európai Unióban, miközben a termelőket teljesen ellehetetlenítik.

„Egy 900 millió eurós csomagot akarnak megspórolni rajtuk. Ekkor mondták azt (a gazdák), hogy na elég volt, ezt nem lehet hagyni, mert miközben az Európai Unióban újabb és újabb feltételeket, nehézségeket állítunk a termelés sikeressége elé, aközben olyan termékeket engedünk az EU belső piacára, amire semmilyen szabály nem vonatkozik. Na, így nem lehet sikeresen termelni” – fejtette ki Nagy István.

A gazdatüntetések ellenére Olaf Scholz továbbra is Ukrajna hatékonyabb támogatását sürgeti. A német kancellár szerint a jelenlegi segítség nem elég Kijevnek.

„Németország hozzájárulása önmagában nem lesz elég Ukrajna biztonságának garantálására. Ezért felszólítom szövetségeseinket az EU-ban, hogy fokozzák erőfeszítéseiket Ukrajna érdekében, mert a tervezett fegyverszállítások túl kicsik” – fogalmazott Scholz kancellár.

A németek többsége viszont nem ért egyet a szövetségi kormánnyal.

A Bild felmérése szerint a társadalom egyértelműen a gazdák mögött áll, csaknem 70 százalékuk támogatja a tüntetéseket.

„A német baloldali kormány eleve nehéz helyzetben van. Sok szempontból olyan téves politikai döntéseket hozott, amelyek tovább rontották a helyzetet, és a saját felelőtlenségüknek az árát most a gazdákkal és más érdekcsoportokkal, más társadalmi csoportokkal próbálják megfizettetni. Ezzel szemben zajlik a tiltakozás” – mondta Szikra Levente, az Alapjogokért Központ elemzője.

A berlini főpályaudvar a vonatvezetők országos sztrájkja idején Berlinben, 2024. január 10-én. A mozdonyvezetők szakszervezete (GDL) január 10-én hajnali 2 órától január 12-én 18 óráig tartó sztrájkra szólította fel tagjait (Fotó: EPA/ Clemens Bilan)

Közlekedési káoszhoz vezethet a vonatok leállása

Mostantól még az eddigieknél is nagyobb lehet a közlekedési káosz, akár teljesen megbénulhat Németország. A gazdákhoz ugyanis a fuvarozók, a vendéglátósok és a vasutasok is csatlakoztak. A német mozdonyvezetők szerdán országszerte nem vették fel a munkát, ami miatt szinte teljesen leálltak a személyvonatok. A távolsági járatok közül csak minden ötödik közlekedik, és a vasúti sztrájk a magyar szerelvényeket is érinti.

Kiemelt kép: Német gazdák traktorokkal zárnak le egy utat az országos gazdatüntetés idején a baden-württembergi Ellwangenben, 2024. január 10-én (Fotó: EPA/Ronald Wittek)