Vascsővel támadt fényes nappal a babakocsit toló anyukára

A fémcsővel felfegyverkezett gyanúsított egy babakocsit toló nőt és egy 60 éves idős asszonyt támadott meg.

Egy ház biztonsági kamerái rögzítették a pillanatot, amikor egy babakocsit toló nőre fényes nappal rátámadt egy fémcsővel felfegyverkezett férfi. Az eset egy dél-kaliforniai utcán történt – néhány órával azelőtt, hogy ugyanez a férfi egy 60 éves nőre is rátámadt – számol be a New York Post.

Az első eset nem sokkal délelőtt 10 óra előtt történt Long Beachen. A megrázó felvételen látható, amint a gyanúsított odafut a gyermekkel sétáló nőhöz, és fejbe üti – közölte a Long Beach-i rendőrség.

Az áldozat rémülten próbált menekülni, miközben a babakocsit tolta. A nőt később kórházba szállították, ahol ellátták a sérüléseit. A rendőrség tájékoztatása szerint a babakocsiban lévő gyermek nem sérült meg.

Ugyanezen a napon nem sokkal később a 60 éves Aura Ortega egy Long Beach-i utcán sétálgatva telefonált, amikor elhaladt egy számára ismeretlen férfi mellett. Ortega elmondása szerint a férfi ekkor hirtelen tarkón ütötte egy csővel.

A férfit a rendőrség jelenleg is nagy erőkkel keresi.

