Még a telefon feltalálása előtt született – hihetetlen kort élt meg a Guinness-rekorder

A teknős 1832 körül kelt ki a tojásából. Jonathan nevet viselő állat a londoni British Museum feljegyzései szerint 1882-ben érkezett meg Szent Ilona szigetére, körülbelül 50 éves korában. 1882 és 1886 között készült róla egy fénykép, melyen teljesen kifejlett állapotában volt látható, ezért a szakértők is megerősítették, hogy Jonathan akár 190 évnél is idősebb lehet.

A Guinness-rekordok könyve szerint az idős óriásteknős már régóta tartotta a legidősebb élő szárazföldi állat Guinness-rekordját, tavaly azonban hivatalosan is ő lett a valaha feljegyzett legidősebb teknős.

Jonathan the tortoise is the world’s oldest living animal and is celebrating his 191st birthday 🥰️

He lives on the remote island of St. Helena in the Atlantic Ocean and has been photographed on the island since 1882. pic.twitter.com/XCltA6XZbJ

— Guinness World Records (@GWR) November 30, 2023