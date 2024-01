Marad a fogcsikorgató hideg – mutatjuk hol várható havazás

A HungaroMet Nonprofit Zrt. jelenti:

Időjárási helyzet Európában:

Kontinensünk északi, északnyugati felének időjárását egy hatalmas anticiklon határozza meg, arrafelé nyugodt, eseménytelen, azonban zord, hideg időjárás uralkodik. Európa déli területei fölött többközéppontú ciklonrendszer teszi mozgalmassá az időjárást, arrafelé kezdetben eső esett, majd ahogy csökkent a hőmérséklet, havazásról érkezett jelentés. A sarkvidéki, hideg légtömeg határa mára már délebbre tolódott, és a Mediterráneumban is 20 fok alá csökkentek a maximumértékek.

Kedd estig a Kárpát-medence egyre inkább a fent említett anticiklon peremére kerül, megnyugszik időjárásunk, és egyre szárazabb, azonban hideg levegő tölti ki hazánkat, amelynek hatására hajnalonként jelentős fagyokra ébredhetünk.

Várható időjárás az ország területén kedd éjfélig:

Északon szakadozik, csökken a felhőzet, arrafelé éjjel már derült területek is lehetnek. Másutt erősen felhős vagy borult lesz az ég. Egyre inkább dél felé szorul a kisebb havazás, hószállingózás. Kedden egyre nagyobb területen süt ki a nap, csak délen, délnyugaton maradhatnak továbbra is felhős tájak, ahol délelőttig még előfordulhat havazás, hószállingózás, majd ott is megszűnik a csapadék. Az északi, északkeleti szél többfelé lesz erős, a Dunántúlon hétfőn, északkeleten kedd délelőttig kísérhetik viharos lökések. Kedd délutántól mindenütt mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -9 és -3 fok között alakul, de a szélvédett, derült északi tájakon ennél hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -4 és +3 fok közé emelkedik.

A kiemelt képünk illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)