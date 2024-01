Harmincöt autó rohant egymásba az autópályán, ketten életüket vesztették

Ketten életüket vesztették, kilenc további személyt pedig kisebb sérülésekkel kórházba szállítottak szombaton, miután 35 jármű karambolozott az autópályán – számol be a New York Post.

A halálos tömegkarambol – amelyben 17 jármű és 18 nagy teherautó érintett – a nyugati part I-5-ös autópályáján történt Kern megyében, mintegy 50 kilométerre Los Angeles megyei határtól.

DEVELOPING: Two people are dead and nine others injured after a massive pileup on fog-shrouded Interstate 5 in California’s San Joaquin Valley. https://t.co/8xsDW3JG93

— NBC News (@NBCNews) January 6, 2024