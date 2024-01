Donald Trump: Orbán Viktor a legtekintélyesebb és legkeményebb ember Európában

A volt amerikai elnök elkezdte amerikai kampánykörútját Joe Biden kihívójaként. Donald Trump, a republikánusok vezetője az iowai Mason Cityben tartott gyűlésen

A Politico cikkéből kiderül, hogy a volt elnök a Capitolium ostromának hároméves évfordulóján mondott beszédet és leszögezte, hogy a 2021. január 6-i eseményekkel el akarják hitelteleníteni, valamint az FBI-nak köze lehetett az ügyhöz.

„Az egész ügy egyszerűen smafu. Bűzlik” – hangsúlyozta Trump, aki szerint a capitoliumi események ékes példái annak, hogyan kovácsolta fegyverré a Biden-kormányzat az igazságszolgáltatást.

Donald Trump később Orbán Viktort méltatta.

Trump: Nikki Haley is a globalist. You know who she likes? The globe. pic.twitter.com/245P868Wf4

— Acyn (@Acyn) January 5, 2024