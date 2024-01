Csődöt mondott a Biden-kormány bevándorláspolitikája az amerikai történész szerint

A NumbersUSA bevándorlásellenes érdekvédelmi szervezet egyike annak a nemzetközi bevándorláskutatási hálózatnak, amelyet a Mathias Corvinus Collegium migrációkutató intézete két amerikai, egy francia és egy izraeli intézménnyel közösen hozott létre Budapesten. Eric Ruark történész, a szervezet kutatási igazgatója a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában az Egyesült Államok jelenlegi, teljesen átgondolatlan bevándorláspolitikájáról beszélt.

A beszélgetést itt hallgathatja vissza:

.

– Az Önök társaságának, illetve szervezetének neve „NumbersUSA”, azaz az „Egyesült Államok számai”. Nevében is viseli a számot, márpedig az illegális bevándorlást, határátlépéseket illetően a számok meghatározók. Tehát ma a számok a legfontosabbak az illegális érkezőkre vonatkozóan? Milliókról beszélünk, és ezek a számok minden korábbinál magasabbak. Az elmúlt hónapokban, években egyre növekednek.

– Az illegális bevándorlás rekord magasságokban van, a folyamat abban a januárban kezdődött, amikor Biden elnök hivatalba lépett. A jelenlegi helyzet oka az elnök politikája, ugyanakkor egy sokkal messzebb nyúló problémáról van szó. Hosszú éveken keresztül az illegálisan érkezők leginkább Mexikóból jöttek, és mostanra ez változott meg, hiszen jönnek a világ minden részéből, többi között Kínából, Oroszországból, Indiából, de több más országból is.

A legtöbben Közép-Amerikából. Azért jönnek, mert úgy gondolják, hogy itt majd munkához jutnak, és sokan kapnak is állást, akár van munkavállalási engedélyük, akár nincs. Ez a mágnes, ami a legtöbbeket ide vonzza.

Csakhogy míg visszatekintve a többség mindig is legálisan érkezett, aki zöld kártyát, állandó tartózkodási engedélyt kapott, addig mára,

a Biden-elnökség idején, az illegális bevándorlás meghaladta a legálisat.

Szóval igen a számok jelentik a problémát. A legsürgetőbb ügy most a határ, ami, ha nem is teljes mértékben áll nyitva, vagyis nem mindenki jut be, de a legtöbben igen. És azért jutnak be az országba, mert a kormányzati hatóságok szabadon engedik őket. Az igaz, hogy ilyen számú embert már nem is tudnának menedékkérelem elbírálás idejére őrizetbe helyezni, de egyébként erre a szándék sincs meg. Kivételes kegyelemmel tömegeket engednek be.

– Akkor annyira egyszerű a magyarázat, hogy a törvényt nem kényszerítik ki? Merthogy, amivel a kormányzat érvel az az, hogy a határ tulajdonképpen biztosított, mindeddig ezt mondta Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter, vagy éppen Kamala Harris alelnök. A problémára a legegyszerűbb megoldás a törvény alkalmazása lenne?

– Igen. És ezek ott vannak a törvénykönyvekben, vagyis az adminisztrációnak az eszközök a kezében vannak, amennyiben használni akarná. Viszont amit a miniszter vezetésével tesznek, és érvelnek az az, hogy a határ biztosított, mert, aki érkezik azt regisztrálják. Azt követően engedik csak be. Számukra ez a határbiztonság, hogy ellenőrzésnek vetik alá az illegálisan érkezőt bűnügyi és nemzetbiztonsági szempontból. Már amennyire lehetséges elmondás alapján ellenőrizni az illetők kilétét, hátterét.

Aki a terrorgyanús személyek listáján van próbálják kiszűrni. Mayorkas miniszter viszont maga ismerte el, hogy akár ilyen emberek esetében is van példa arra, hogy beengedik. Ráadásul a Kongresszus előtt mondta ki. Ezt hallgatva, az embernek egyszerűen „eldurran az agya”. Hogy azt mondja a miniszter, nem kell aggódni? Csakhogy az amerikaiak aggódnak és joggal.

Lábjegyzetként hozzáteszem, hogy persze az érkezők többsége nem azért jön, hogy kárt okozzon, és amerikaiakat bántson, hanem dolgozni. Ami persze nem segít nekünk, de mindenesetre nem rossz szándék vezérli a többséget. Viszont az is tény, hogy azok, akik kárt akarnak tenni bennünk, szintén be tudnak jutni, és ez az igazi ügy és valódi baj. A másik, amit ez a kormányzat mond az az, hogy új törvényes utakat hoznak létre a bevándorlás számára. Csakhogy az amerikai jogrend alapján a törvényeket a Kongresszus hozza, és a végrehajtó hatalom, azaz az adminisztráció gyakorlatban alkalmazza, függetlenül attól, hogy egyetért-e, vagy sem azzal, ami a törvényben áll. Az elnök arra tesz esküt, hogy fenntartja, és hűen végrehajtja az ország törvényeit. Mayorkas miniszter viszont számos alkalommal mondja, hogy ők teremtenek törvényes utakat, és programokat indítanak, hogy ne szoruljanak arra az ide indulók, hogy illegálisan lépjék át a határt.

Kapcsolódó tartalom

Az ilyen jogi utakon behozott emberekkel kapcsolatban pedig lehet élni azzal a feltételezéssel, hogy amikor letelepednek, munkát vállalnak, tehát eltávolítani őket már nem nagyon lehet, ekkor pedig, ami történhet az az, hogy a Kongresszus majd legalizálja az állandó tartózkodásukat. A törvényhozás feladata viszont nem csak az, hogy törvényeket hozzon, utána mossa kezeit, hanem hogy ellenőrizze az általa hozott és érvényben lévő bevándorlási jog végrehajtását. Ami eszköz a kezében van az pedig a pénzesláda kulcsa, azaz, hogy megszavazzák-e a támogatást, akár a határőrizetért felelős belbiztonsági minisztérium költségvetését. Ezzel az eszközzel pedig a kongresszus él, és kijelölheti, hogy a pénzt a törvénytelen határátlépők őrizetbe vételére, és a határőrizet szigorítására kell fordítani. Joguk van arra, hogy forrásokat tartsanak vissza, és zajlik is a költségvetési harc.

– Ami az Önök szervezetét a NumbersUSA-t illeti, mi a legfontosabb szakterületük, a fókusz, amivel segíthetnek megbirkózni ezzel a kihívással?

– A mi legfőbb területünk a választók tájékoztatása, valamint őket összekapcsolni a Kongresszus tagjaival. Emellett nyomást gyakorolni a törvényhozásra, hogy fogadjanak el olyan jogszabályokat, amelyeket mi is szorgalmazunk. Inkább aktivista szervezetként és nem annyira elemzőintézetként dolgozunk. Épp nemrég indítottuk új internetes oldalunkat, rengeteg információval, persze rengeteg számmal, adattal is, és sok hivatkozással jogszabályokra. Ami jelenleg az elsődleges ügy, és, amit támogatunk az annak a törvénynek, a HR. 2-es jogszabálynak a gyakorlatba ültetése, amit a Kongresszus republikánus többségű alsóháza tavaly májusban elfogadott.

Ez előírná, hogy újrainduljon a Trump-elnökség idején bevett eljárás, a „Maradj Mexikóban” program, amelynek a lényege az volt, hogy, aki a mexikói határhoz érkezik annak a határ túloldalán kellett kivárnia a menedékkérelmének elbírálását.

A legtöbben, akik érkeznek nem jogosultak menekültstátuszra, kérelmet viszont mindenki benyújthat. Ha tehát azok az emberek tisztában lennének azzal, hogy pusztán a kérelem benyújtása nem jogosítja majd fel őket arra, hogy belépjenek az országba, a túlnyomó többségük el sem indulna, vagy rögtön visszafordulna. Hiszen ki fizetne ki nagyobb összeget embercsempészeknek azért, hogy eljuttassa a határhoz, ha nem biztos az országban maradása. Ez pedig egyébként egy másik dolog, hogy az illegális bevándorlás segítéséből bűnszervezetek vagyonokat keresnek.

Kapcsolódó tartalom

Szóval a „Maradj Mexikóban” program segítene, és kiküszöbölné azt, hogy bárki csak úgy azt állítsa, hogy hazájában üldöztetésnek van kitéve, ami egyik alapja a menedékkérelemnek. A gazdasági bevándorlók általában ezzel a lehetőséggel élnek, és jutnak be azonnal. A HR. 2-es törvény előírásait feltételként lehet szabni egyéb források megszavazásához, nagyon szükséges jogszabályokéhoz, például az Ukrajna, vagy Izrael támogatásáról szóló javaslathoz. Azzal a nagyon világos érvvel, hogy a nemzet határbiztonsága minden vitán felül kell, hogy álljon. Nem összevethető más országok számára szolgáló segélyekkel, nem valami, amelyet meg lehet kerülni. Az Egyesült Államok szuverenitásáról és hitelességéről is szól, valamint nemzetbiztonságról és közbiztonságról. Nem engedhetjük, hogy folytatódjon az, ami ma van.

– És, ami azt az érvet illeti, amit például a képviselőházi republikánusok konzervatív szárnya, a Szabadság választmány hangoztat miszerint az nem fenntartható, hogy más országok határbiztonsági elsőbbséget élveznek a saját határbiztonsággal szemben? Másfelől, amit a Fehér Házból és az adminisztrációtól hallok az az, hogy ők a Kongresszust, és a republikánusokat vádolják a rossz bevándorlási rendszer által okozott problémákért és kihívásokért.

– A mi szervezetünk elsősorban egy kérdéssel foglalkozik, így Ukrajna és Izrael kérdésében nem foglalunk állást, de amit mondunk az az, hogy a mi nemzetbiztonságunk, a határaink biztonsága előbb kell járjon, mint más országok határainak biztosítása. Ez világos, és ezt az álláspontot nagyon erősen képviseljük. És igen, halljuk a Biden-adminisztráció részéről, hogy Trump miatt omlott össze a rendszer, amelyet nem igazán fejtenek ki, hogy mire alapozzák.

Kapcsolódó tartalom

Emellett pedig amivel még a republikánusokat vádolják az az, hogy amikor azt hangoztatják – mármint a republikánusok –, hogy a határ nyitva van, akkor azzal maguk a republikánusok vonzzák az embereket. Szóval végső soron az ő hibájuk az egész – mondja a demokrata kormányzat. Ami persze elég ostoba érv, de nem jelenti azt, hogy a választók egy részénél legalábbis ne működne. Viszont azt nem nagyon gondolom, hogy a demokrata nagyvárosokban, mint Chicago, New York, Boston, bevennék, hiszen ezeken a helyeken a lakosság mára határozottan felsorakozott az illegális bevándorlás ellen, mert azt látják, hogy az oda érkezők által okozott terhek miatt tőlük vesz el a városuk szolgáltatásokat, köztük oktatási, és jóléti szolgáltatásokat. Hiszen Chicago készpénz-segélyeket ad….

– New York város visszavágta a költségvetését….

– Igen New York városa, Eric Adams polgármester pedig következetesen és hangosan ellenzi a Biden-kormányzat határpolitikáját.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)