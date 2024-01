Vízkeresztet ünnepli a keresztény világ: helikopterrel, hajóval, vonattal és tevével érkeztek a három királyok Európa nagyvárosaiba

Európa több országában felvonulásokat tartanak vízkeresztkor és eljátsszák a bibliai történetet. A katolikus egyházban ilyenkor a három királyról, illetve Jézus megkereszteléséről is megemlékeznek.

Katonai helikopterrel érkezett meg a három király a spanyolországi Logrono stadionjába, miközben a gyerekek ezrei hangosan üdvözölték őket. Azért várták őket ennyien, mert spanyol szokások szerint ajándékot hoznak. Gáspár, Menyhért és Boldizsár, akit csak tudott, személyesen is üdvözölt.

Volt ahol a három király a parti őrség hajóján érkezett, és olyan is, ahol egyszerűen csak leszálltak a vonatról. A három király Castilla La Mancha régióban drótkötél pályán érkezett mindenki legnagyobb örömére.

Pénteken este több ezer család gyűlt össze Madrid utcáin, hogy egy hatalmas ünnepi felvonulás keretében láthassák a három király bevonulását.

„A három király ajándékot hoz annak, aki jól viselkedett. Aki nem az egy darab szenet kap csak” – mondta az egyik gyerek.

A vízkereszt előestéjén 1500 felvonuló elevenítette fel a bibliai történetet. Máté evangéliuma szerint a három király a betlehemi csillag által vezérelve jött keletről Judeába, hogy a zsidók újszülött királyának kifejezzék hódolatukat. Aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak neki.

A háromkirályok felvonulása a prágai Károly hídon a vízkereszt előtti napon, 2024. január 5-én (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)

Tevéken érkezett meg a három király Prágába. Zenekar kísértében vonultak végig a Károly hídon, majd jutottak el a helyiekkel és turistákkal teli belvárosba.

„Én katolikus pap vagyok és több gyereket hoztunk ide hogy láthassák a bevonulást. Szeretnénk ha megtanulnák az adakozás, az ajándékozás filozófiáját” – mondta egy részvevő.

Románia északi részén egy faluban láncfűrésszel hatalmas lapokat vágtak ki egy befagyott tóból. Vízkereszt ünnepe előtt ott az a szokás, hogy jégből készítenek hatalmas kereszteket. A román ortodox keresztény egyház egyik legnagyobb ünnepe a vízkereszt, ilyenkor megszentelik a jégkereszeteket.

„A jégkereszt nem csak a Megmentőket jelképezi, akit keresztre feszítettek, hanem ez minden ember keresztjét jelenti” – mondta a helyi ortodox pap.

Franciaországban vízkeresztkor hagyományosan a királyok süteményét vagy más néven a háromkirályok pitéjét fogyasztják. Harmincmillió ilyen sütemény fogy el ebben az időszakban. A mandulás, marcipános leveles tésztába sokszor egy kis bábút is belesütnek, amely a gyermek Jézust jelképezi.

New Yorkban is felvonulást tartottak a legősibb keresztény ünnep tiszteletére, ami nem csak a három királyról emlékezik meg, hanem Jézus megkeresztelkedéséről a Jordán folyóban illetve Jézus első csodatevéséről is, amikor a kánai menyegzőn a vizet borrá változtatta.