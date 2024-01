Újra látogatható Nagy Sándor apjának palotája több évtized után

A mai Vergina városa mellett található Aigai az ókori Makedón Királyság korai fővárosa volt, amely a tárca csütörtöki tájékoztatása szerint mintegy 25 ezer négyzetméteren terül el, és ebből ezer négyzetmétert az ókori Görögország legnagyobb épületének számító királyi palota foglal el.

Aigaiban találhatók a makedón királyok sírjai is, mint feltételezik, köztük van az I. e. 359-től 336-ig uralkodó II. Fülöp végső nyughelye is.

Aigai I. e. 410-ig volt a Makedón királyság fővárosa. A palotát régészek szerint I. e. 148-ban rombolták le a rómaiak, akik végső vereséget mértek a királyságra. A maradványokat az 1865-ben indított, majd a 20. században folytatott ásatok során hozták felszínre.

🏛️ Friday, January 5, 2024, for the revealing ceremony of the Aigai Palace in Vergina 🇬🇷 – destroyed by Romans, a colossal monument 3x larger than the Parthenon- Let’s witness the rebirth of history where Alexander the Great was crowned 🌍 #therealMacedonia #HistoryRevived pic.twitter.com/HuMlOQuGoE

