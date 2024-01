Feltartóztattak egy minisztert a tüntető német gazdák, a kormány szerint túllépték a határokat

A kormány több más tagja mellett maga Halbeck is hangot adott aggodalmának az incidens miatt. „Aggaszt, hogy az országban ennyire felforrósodott a hangulat” – nyilatkozott a pénteken már schleswig-holsteini otthonában tartózkodó miniszter. Sajnálatosnak mondta, hogy nem tudott beszélni a tüntető gazdákkal, a komp pedig kénytelen volt visszafordulni.

Olaf Scholz kancellár szintén bírálta és szégyenletesnek nevezte a gazdatüntetők csütörtöki akcióját. „Minden tiszteletem a virágzó tiltakozási kultúráé, de a politikai erkölcs ilyesfajta brutalizálását senki sem nézheti el közömbösen” – írta a kancellár az X közösségi oldalon.

Nancy Faeser belügyminiszter szerint az eset felidézte Walter Lübcke bevándorláspárti politikus halálának emlékét, akit 2019-ben gyilkolt meg egy szélsőjobboldali támadó. „Soha nem szabad elfelejtenünk, hová vezethet a politikai agresszió” – mondta a Funke Media Groupnak nyilatkozva.

Protests in Germany: Farmers there say there is Net Zero chance of them backing down over Government failures.

Protests are rapidly intensifying in Germany, evolving into large-scale demonstrations nationwide. Similarly, in France, thousands of farmers are paralyzing cities and… pic.twitter.com/42HNqrxP2z

