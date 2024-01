Közel félezer orosz és ukrán katona térhetett haza egy arab közvetítéssel lezajlott fogolycsere után

Újabb és újabb támadásokat indít az orosz hadsereg Ukrajna ellen. Szerdán drónok és rakéták érték el Kijevet, Zaporizzsját és Herszont, többen meghaltak, illetve megsérültek. Közben jó hír is jött a háborúból, hosszú hónapok után ugyanis Kijev és Moszkva – egy harmadik fél közvetítésével – újabb hadifogolycseréről állapodott meg. Ennek köszönhetően több száz ukrán és orosz katona térhetett haza.

Szinte teljesen leomlott a harkivi 35-ös számú iskola oldala, miután az intézményt orosz rakétatalálat érte. A tanárok és az önkormányzat emberei órákat töltöttek a törmelékek eltakarításával. Azt remélik, hogy a hatalmas pusztítás ellenére néhány termet azért még képesek lesznek használni.

A helyiek azt mondják, az épület egyszer már majdnem teljesen megsemmisült egy légitámadásban a háború első hónapjaiban. „Annak idején még viszonylag új volt. Az étkezőbe vezető folyosó és az új tornaterem is megsemmisült. Mindössze az épület egyharmada maradt meg” – jelentette ki a körzet oktatási osztályának a vezetője.

Herszont is súlyosan érintették az orosz légicsapások.

A városban mára alig van épen maradt épület. A hatóságok szerint egy helyi lakos életét vesztette a rakétazáporban. „Az őr felhívott és azt mondta, hét lövés talált. Betörtek az ablakok, mindenük odalett” – mondta egy férfi.

Tévedésből egy orosz falut lőtt az orosz légierő

Kijevben a legsúlyosabb a helyzet, az ukrán fővárost rendszeres időközönként veszi tűz alá az orosz légierő.

A legutóbbi támadásban legalább ketten életüket vesztették és ötvennél is többen megsérültek. A főváros több kerületében lakóépületek, üzletek és járművek rongálódtak meg.

Azonban nem csak az ukránok szenvednek az orosz légitámadásoktól. Moszkva elismerte, hogy nemrég tévedésből a saját településüket kezdték el rakétázni. Az ukrán határtól mintegy 150 kilométerre található faluban kilenc házban keletkezett kár a csapás következtében. Az orosz kormány ígéretet tett, hogy újjáépíti a megrongálódott otthonokat.

Közben több hónap kihagyás után Ukrajna és Oroszország ismét fogolycserét hajtott végre. Az oroszok 230 hadifoglyot engedtek át az ukránoknak, ők szerdán térhettek vissza a hazájukba. Hatan közülük civilek voltak.

Az oroszoknál is felhőtlen az öröm, csaknem 250 katonájukat kapták vissza. „Nagyjából öt óra múlva otthon leszek. Nagyon örülök. Köszönöm szépen mindenkinek!” – örvendezett egy orosz katona.

A legutóbbi fogolycsere még tavaly augusztusban volt, azonban a tárgyalófeleknek mostanáig nem sikerült dűlőre jutniuk a következő csere feltételeiről.

Végül az Egyesült Arab Emírségek segítségével sikerült megállapodást kötniük.

A háború befejezéséről azonban nem tárgyaltak.

„Hazahoztuk a fegyveres erők és a nemzeti gárda harcosait, valamint a határőröket és haditengerészeket. Vannak, akikről nem is tudtuk, hogy fogságba estek, ezidáig eltűntként tartottuk őket nyilván” – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Szükség is van az emberekre, mert katonai eszközökben egyre nagyobb a hiány. Ukrajna a tavalyi évben 21 német gyártású Leopard péncélost kapott, azonban ma már alig néhány van közülük bevethető állapotban. A legtöbbet az oroszok lőtték ki, de vannak olyanok is, amelyekben a zord időjárás tett maradandó károkat, az ukránok pedig képtelen voltak megszerelni a tankokat, sőt, számos esetben a javítási munkálatokkal még nagyobb kárt okoztak. Számos, a régebbi Leopardok megjavításához szükséges alkatrészt ráadásul már nem is gyártanak.

A kiemelt kép illusztráció. A képen: orosz hadifoglyok a nyugat-ukrajnai Lembergi területen lévő börtönükben 2023. augusztus 3-án. (Fotó: MTI/EPA/Vitalij Noszacs)