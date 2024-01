A Fehér Ház és a republikánusok egymást vádolják az Egyesült Államok déli határán súlyosbodó migrációs válságért

A Fehér Ház az amerikai elnök által a határok védelmére kért források megszavazására szólította fel a republikánusokat szerdán, miközben a Képviselőház republikánus elnöke a mexikói határnál tett látogatásán Joe Biden politikáját hibáztatta a kialakult migrációs válságért.

A Fehér Ház szóvivője sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az a nemzetbiztonsági csomag, amelyben Ukrajna és Izrael további támogatásának finanszírozása szerepel, tartalmaz összegeket a határok kezelésére is. Karinne Jean-Pierre kijelentette, hogy a déli határon szükség van további személyzetre, technikai eszközökre és több, menedékkérelemmel foglalkozó bíróra.

A szóvivő azzal vádolta a Képviselőházban többségben lévő republikánusokat, hogy ők állnak útjában a megoldásnak, és politikai színjátékot folytatnak.

A Képviselőház republikánus elnöke szerdán Texasban, a mexikói határ közelében ezzel szemben azt mondta, hogy a Joe Biden által képviselt bevándorláspolitika „szőnyeget terít” az illegálisan érkezők elé.

Mike Johnson a törvényhozás tagjaiból álló delegáció élén látogatott Texasba, hogy a korábban nem tapasztalt migrációs hullámról tájékozódjon. Arról beszélt, hogy a jelenlegi elnök három évvel ezelőtti hivatalba lépésének első napján visszavonta az elődje által hozott határvédelmi intézkedéseket, és azóta semmit nem tett a határ biztonsága érdekében, holott azon kellene dolgoznia, hogy elriassza az érkezőket a határ törvénytelen átlépésétől.

A republikánusok szerint az elmúlt hónapokban tapasztalt egyre nagyobb számú illegális határátlépés a Biden-adminisztráció határvédelmi és bevándorláspolitikája miatt fordulhat elő.

A szövetségi határvédelem előzetes decemberi adatai szerint 2023 utolsó hónapjában 302 ezer embert tartóztattak fel az Egyesült Államok mexikói határszakaszán, ami minden idők legmagasabb havi adata. Október eleje óta csaknem 800 ezer érkezőt regisztráltak a határon, akiknek nagy része egy későbbi bírósági időpont birtokában beengedést nyert az Egyesült Államok területére.

A rekord számú érkező miatt korábban New York és Chicago, szerdán pedig Denver polgármestere is központi forrásokat kért a migránsok ellátására. New York és Chicago demokrata párti városvezetői már adminisztratív lépésekkel próbálják akadályozni, hogy Texas felől további bevándorlókat szállító buszok érkezzenek.

December végi adatok szerint New York városába 2022 áprilisa óta 160 ezer, az Egyesült Államokba illegális úton belépett migráns érkezett.

Kiemelt képünk: Illegális bevándorlók elszállításukra várakoznak a texasi Eagle Passban 2023. szeptember 21-én. (Fotó: MTI/EPA/Adam Davis)