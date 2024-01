Tűzerőddé vált Berlin szilveszterkor – máris szabadon engedték a német nagyvárosokban rendőrökre támadó több száz migránst

A 2015-ös migrációs válság idején több millió ember jutott be illegálisan Nyugat-Európába. Brüsszel azóta próbálkozik a migránsok szétosztásával, vagyis a tagállamokkal próbálja elfogadtatni a kötelező betelepítést. A magyar kormány a kezdetektől fogva ellenzi a tervet. Azt mondja: Brüsszel migránsgettókat kíván létrehozni Magyarországon. Most megmutatjuk, hogyan kezeli az illegális migrációt Németország.

Németországban elkészült a szilveszteri szabálysértések mérlege.

A zavargások résztvevői közül 390 embert vettek őrizetbe, és 720 bűntető eljárás indult.

A közmédia berlini tudósítója, Noll Katalin elmondta: „tűzerődnek, lángoló erődítménynek is nevezte a német sajtó a német fővárost a szilveszteri zavargásokat követően. Valóban, az elkészült mérleg szerint 390 embert vettek őrizetbe. Őket azóta szabadon engedték, de a lakcímüket, adataikat feljegyezték. Ha összehasonlítjuk az előző szilveszter mérlegével, amikor több, mint száz embert vettek őrizetbe, látjuk, hogy a számok a rendőrök munkáját dicsérik. Történelminek nevezik az idén szolgálatot teljesítő rendőrök létszámát, akik 4500-an voltak jelen a német főváros közútjain.

Egyenruhások sérültek meg a zavargások során: 54 rendőr és 30 tűzoltó.

Az előző szilveszter alkalmával több, mint kétszer ennyi sérült tűzoltót regisztráltak. Ez is a rendőrök munkájának az eredményességét dicséri, hiszen ők a tűzoltók munkáját is vigyázták, védték. 720 nyomozati eljárás indult, a szabálysértések főként a pirotechnikai eszközök helytelen alkalmazásával hozhatók összefüggésbe, illetve azzal, hogy a zavargók az egyenruhásokra is rátámadtak. Berlin rendőrfőkapitánya is megszólalt, és elismerően nyilatkozott a rendőrök munkájáról. Úgy fogalmazott, hogy eredményes volt a koncepció, amit kidolgoztak. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor felteszik a kérdést, hogy mennyire normális az, hogy ilyen sok rendőrre van szükség az újév köszöntése alkalmából. Más német településeken is történtek zavargások. Bottropot említi a német sajtó, itt ugyanis komoly zavargás történt.

Észak-Rajna Vesztfália több, mint százezres településének egyik tere teljesen kiégett, a közterületen lévő tárgyak lángokban álltak. Itt égő petárdákkal dobálták meg a rendőröket. A szabálytalankodók nyomába igyekvő egyenruhásokat térkövekkel dobálták meg. Ezzel párhuzamosan Freyburgban is komolyabb zavargásokra került sor. Kölnben a katedrális épületét azóta is őrzik, a turistákat nem engedik be.

A szentmisékre igyekvő hívők táskáit, ruházatát ellenőrzik. Azok közül, akiket őrizetbe vettek korábban, már csak ketten vannak őrizetben. Az egyik férfit Wieselben karácsonykor, a másikat pedig szilveszter alkalmából Nordenlichtben. Őket azzal gyanúsítják, hogy tagjai annak a nemzetközi hálózatnak, amely terrorista támadást készített elő a katedrálissal szemben. A karneválozók hagyományosan ökumenikus istentiszteletére is sor kerül, de erre is rávetül a terrorveszély árnyéka, hiszen a hagyományos tárgyaikat nem vihetik magukkal a katedrálisba” – mondta a közmédia berlini tudósítója, Noll Katalin.