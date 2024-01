Terrorcselekményre készülő külföldieket vettek őrizetbe Argentínában

Három terroristagyanús külföldi állampolgárt vettek őrizetbe kedden este Buenos Airesben – jelentették be szerdán az argentin hatóságok.

Közlésük szerint valószínűleg szíriai és libanoni állampolgárokról van szó, egy terroristasejt feltételezett tagjairól, akik vélhetően terrorcselekmény elkövetésére készültek a dél-amerikai országban. Személyazonosságuk ellenőrzése még folyamatban van, miután egyiküknél egy venezuelai és egy kolumbiai útlevelet is találtak.

Patricia Bullrich nemzetbiztonságért felelős miniszter az X közösségi platformon azt írta, hogy a három személlyel párhuzamosan egy Jemenből érkezett, 35 kilogramm súlyú gyanús csomag útját is követték, amelynek ők hárman voltak az együttes címzettjei.

A miniszter a csomagról nem közölt további részleteket de hozzátette, hogy a három külföldi igazoltatására kolumbiai, amerikai és izraeli információk alapján került sor; és noha egyikük ellen sem volt kiadva nemzetközi elfogatóparancs, gyanút ébresztett, hogy egy, az izraeli nagykövetség közelében található hotelben foglaltak szállást.

Bullrich a sajtónak nyilatkozva elmondta azt is, hogy az Argentínában jelenleg is zajló pánamerikai Maccabi világjátékok, a zsidó sportolók regionális versenye, valamint a gázai fegyveres konfliktus miatt is kiemelt figyelmet fordítanak a biztonsági intézkedésekre.

Argentínában él az egyik legnagyobb, Izraelen kívüli zsidó közösség, amely ellen már két súlyos merényletet is elkövettek. Az izraeli nagykövetség ellen 1992-ben végrehajtott pokolgépes támadásban 29 ember vesztette életét és 200 sérült meg, két évvel később az Amia argentin zsidó egyesület elleni támadásban – az ország történetének legsúlyosabb merényletében – 85-en haltak meg és háromszázan sebesültek meg.

